Hell Let Loose: Vietnam: Hardcore-FPS mit neuem Szenario

Hell Let Loose: Vietnam versetzt die Spieler in 50-gegen-50-Kämpfe mitten in den Schauplatz des Vietnamkriegs.

Team17 und Expression Games haben eine Weltpremiere präsentiert: Hell Let Loose: Vietnam, ein neues Spiel aus dem Universum ihres erfolgreichen taktischen Ego-Multiplayer-Shooters Hell Let Loose aus dem Jahr 2021.

In diesem platoonbasierten Hardcore-FPS seid ihr nicht allein der Held. Der Sieg kann nur durch Teamwork, Taktik, Strategie und Kommunikation mit eurem Trupp errungen werden. Sichert euch den Sieg über den Feind. Nichts anderes zählt.

Hell Let Loose: Vietnam spielt während des Vietnamkriegs und bietet bestehenden und neuen Fans ein hochkarätiges Spielerlebnis mit authentischen Kriegshandlungen, bei denen Teamwork der Schlüssel zum Erfolg ist.

Erlebt 50-gegen-50-Kämpfe auf atemberaubenden, weitläufigen Karten, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurden, um ein authentisches, atmosphärisches und historisch sensibles Erlebnis der Ereignisse während des bewaffneten Konflikts in Vietnam zwischen 1965 und 1973 zu schaffen.

Das Spiel behält die Spielmechanik bei, die Fans aus dem ersten Teil so geliebt haben, bietet jedoch eine völlig neue Erfahrung mit kombinierten Waffen aus Luft, Wasser, Panzer, Infanterie und Unterstützungswaffen, die das von Fans des Originals so geschätzte Kriegsgefühl einfängt.

Features:

Willkommen im Dschungel – Ihr und eure Kameraden werdet in dramatische Landschaften geworfen und kämpft auf sechs neuen Vietnam-Karten.

Luftfahrzeuge – Voll einsatzfähige Hubschrauber stehen für Truppenentsendung und Feuerunterstützung zur Verfügung. Diese Einheiten spielen eine entscheidende Rolle beim Transport von Soldaten zu Landezonen, bei der Versorgung des Teams an taktisch wichtigen Orten, bei der Aufklärung und bei der Bereitstellung von Luftunterstützung.

Patrouillenboote – Übernehmt die Kontrolle über schwer bewaffnete Schiffe, wie zum Beispiel das legendäre US-Patrouillenboot PBR.

Tunnel – Die nordvietnamesischen Streitkräfte können ausgedehnte Tunnelnetze bauen, die strategische Vorteile für Überraschungsangriffe und Truppenbewegungen bieten. Das bedeutet, dass die Beherrschung taktischer Manöver für den Sieg im Kampf unerlässlich sein wird.

Während Hell Let Loose: Vietnam entwickelt wird, engagieren sich Team17 und Expression Games weiterhin für ihre Community und können den Spielern des Originalspiels Hell Let Loose neue Inhalte und kontinuierlichen Support versprechen.