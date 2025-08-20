Hell Let Loose: Vietnam: Hardcore-FPS mit neuem Szenario

Team17 und Expression Games haben eine Weltpremiere präsentiert: Hell Let Loose: Vietnam, ein neues Spiel aus dem Universum ihres erfolgreichen taktischen Ego-Multiplayer-Shooters Hell Let Loose aus dem Jahr 2021.
In diesem platoonbasierten Hardcore-FPS seid ihr nicht allein der Held. Der Sieg kann nur durch Teamwork, Taktik, Strategie und Kommunikation mit eurem Trupp errungen werden. Sichert euch den Sieg über den Feind. Nichts anderes zählt.
Hell Let Loose: Vietnam spielt während des Vietnamkriegs und bietet bestehenden und neuen Fans ein hochkarätiges Spielerlebnis mit authentischen Kriegshandlungen, bei denen Teamwork der Schlüssel zum Erfolg ist.
Erlebt 50-gegen-50-Kämpfe auf atemberaubenden, weitläufigen Karten, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurden, um ein authentisches, atmosphärisches und historisch sensibles Erlebnis der Ereignisse während des bewaffneten Konflikts in Vietnam zwischen 1965 und 1973 zu schaffen.
Das Spiel behält die Spielmechanik bei, die Fans aus dem ersten Teil so geliebt haben, bietet jedoch eine völlig neue Erfahrung mit kombinierten Waffen aus Luft, Wasser, Panzer, Infanterie und Unterstützungswaffen, die das von Fans des Originals so geschätzte Kriegsgefühl einfängt.
Features:
- Willkommen im Dschungel – Ihr und eure Kameraden werdet in dramatische Landschaften geworfen und kämpft auf sechs neuen Vietnam-Karten.
- Luftfahrzeuge – Voll einsatzfähige Hubschrauber stehen für Truppenentsendung und Feuerunterstützung zur Verfügung. Diese Einheiten spielen eine entscheidende Rolle beim Transport von Soldaten zu Landezonen, bei der Versorgung des Teams an taktisch wichtigen Orten, bei der Aufklärung und bei der Bereitstellung von Luftunterstützung.
- Patrouillenboote – Übernehmt die Kontrolle über schwer bewaffnete Schiffe, wie zum Beispiel das legendäre US-Patrouillenboot PBR.
- Tunnel – Die nordvietnamesischen Streitkräfte können ausgedehnte Tunnelnetze bauen, die strategische Vorteile für Überraschungsangriffe und Truppenbewegungen bieten. Das bedeutet, dass die Beherrschung taktischer Manöver für den Sieg im Kampf unerlässlich sein wird.
Während Hell Let Loose: Vietnam entwickelt wird, engagieren sich Team17 und Expression Games weiterhin für ihre Community und können den Spielern des Originalspiels Hell Let Loose neue Inhalte und kontinuierlichen Support versprechen.
WOAH!!!!
Hell Let Loose ist einer der besten Shooter auf dem Markt. Aber eben nur was für Erwachsene (was es auch nochmals um so viel besser macht – da es sehr Kommunikationslastig ist). Das wird ein Fest!
Das stimmt,ohne Kommunikation geht hier fast nichts.
Vllt. für die, die es nicht kennen: Es gibt einen Kommandanten und einen Haufen Squads die nen eigenen Squadleader haben. Per Funk kann der Kommandant mit den Squadleadern sprechen und die Squadleader entweder mit dem Squad oder dem Kommandanten (2 Funkkanäle). Auf die Weise werden Strategien umgesetzt. Der Kommandant ist also wirklich der Kommandant. Wenn die Squads aber nicht drauf hören, hat man quasi schon verloren. Das schöne: Solche Spieler können vom Team gekickt werden ^^
Ich mag das Vietnam Setting, aber bei Hell let loose bin ich raus. Das macht mir mit randoms keinen spass.
Echt nicht? Bei CoD und Co. versteh ich das, aber bei HLH? Da gibt es ne riesige echt tolle Community. Du spielst halt nicht mit Kiddies sondern mit Erwachsenen, die in der Regel auch nen bissel gescheiter sind. Man muss natürlich auch den Mund aufmachen 🙂
Ist aber ein mega Spiel! Freue mich drauf! Vietnam ist auch nicht so ausgelutscht. 🙂
Hört sich gut an ,habe Hell let Loose viel gespielt und auch alle Erfolge gesammelt.
Da was neues kommt wird wohl für das aktuelle nichts mehr kommen oder?😅