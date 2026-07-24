Hell Let Loose: Vietnam: Schickt erstmals Xbox, PlayStation und PC gemeinsam in die Schlacht

50 gegen 50 in Vietnam: Hell Let Loose startet heute seinen offenen Crossplay-Test

Ab heute können Spieler erstmals gemeinsam auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in Hell Let Loose: Vietnam in die Schlacht ziehen. Team17 und Expression Games starten einen offenen Crossplay-Playtest, der das gesamte Wochenende läuft und mit Đắk Tô Airfield eine brandneue Karte spielbar macht.

Der Test beginnt am heutigen 24. Juli um 15:00 Uhr deutscher Zeit und endet am 27. Juli um 15:00 Uhr. Auf PC ist die Teilnahme ausschließlich über Steam möglich.

Neue Karte führt nach Đắk Tô

Im Mittelpunkt des Playtests steht die neue Karte Đắk Tô Airfield, die von der Schlacht um Đắk Tô im November 1967 inspiriert wurde.

Das zentrale Element des Schlachtfelds ist eine langgezogene Landebahn eines US-Luftwaffenstützpunkts. Einschlagskrater und zerstörte Fahrzeuge zeugen von Artilleriebeschuss, während Panzer- und Aufklärungseinheiten die offenen Bereiche rund um die Start- und Landebahn nutzen können.

Da es sich um einen aktiven Flugplatz handelt, ist die Umgebung weniger dicht bewachsen als die für Hell Let Loose: Vietnam typischen Dschungelgebiete. Dadurch sollen Kommunikation und Zusammenarbeit besonders wichtig werden, wenn Trupps die offenen Flächen überqueren.

So funktioniert die Teilnahme auf Xbox und PS5

Der Playtest ist offen und erfordert keine vorherige Einladung.

Auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 muss lediglich nach der Anwendung „Hell Let Loose: Vietnam Playtest“ im jeweiligen Store gesucht werden. Anschließend kann der Client heruntergeladen und der Test gestartet werden.

Für die Teilnahme auf Xbox wird allerdings ein aktives Xbox Game Pass Essential-Abonnement benötigt. Auf PlayStation 5 ist entsprechend PlayStation Plus erforderlich.

PC-Spieler können auf der Steam-Seite von Hell Let Loose: Vietnam den Zugang zum Playtest anfordern und anschließend die entsprechende Anwendung herunterladen.

Crossplay ermöglicht dabei das gemeinsame Spielen über alle drei unterstützten Plattformen.

50 gegen 50 im Vietnamkrieg

Hell Let Loose: Vietnam setzt auf groß angelegte 50-gegen-50-Gefechte, bei denen Strategie, Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb der eigenen Einheit wichtiger sein sollen als individuelle Abschusszahlen.

Zum Launch sind sechs großflächige Karten mit unterschiedlichen Landschaften und Wettervarianten geplant.

Historisch inspirierte Waffen und Fahrzeuge gehören ebenfalls zum Arsenal. Die US-Seite erhält unter anderem neue Lufteinheiten, während die nordvietnamesischen Streitkräfte mit eigenen taktischen Möglichkeiten antreten.

Auch Vietnams weitläufiges Flussnetz soll Teil des Spielgeschehens werden. Beide Seiten können sich dort mit schwer bewaffneten Patrouillenbooten gegenseitig aufspüren und bekämpfen.

Parallel zum Playtest haben Team17 und Expression Games den ersten Teil eines neuen The Command Post Developer Q&A veröffentlicht. Darin sprechen die Entwickler unter anderem über Performance, Gameplay, Waffenentwicklung, kommende Inhalte und die Möglichkeiten der Vietnam-Schauplätze.

Der offene Crossplay-Playtest von Hell Let Loose: Vietnam läuft vom 24. bis 27. Juli 2026 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam.