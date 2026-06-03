Hell Let Loose: Vietnam: Shooter auf August verschoben

Wenige Wochen vor der geplanten Veröffentlichung haben Team17 und Expression Games den Release von Hell Let Loose: Vietnam verschoben. Statt wie ursprünglich vorgesehen zu erscheinen, wird der Taktik-Shooter nun am 13. August 2026 veröffentlicht.

Als Grund nennen die Entwickler zusätzliche Arbeiten an der Qualität des Spiels. Neben dem Feedback aus den geschlossenen und offenen Beta-Tests habe das Team auch umfangreiche interne Testläufe auf PC und Konsolen durchgeführt.

Dabei seien mehrere Bereiche identifiziert worden, die von zusätzlicher Entwicklungszeit profitieren würden.

Laut offizieller Stellungnahme soll die Verschiebung sicherstellen, dass Hell Let Loose: Vietnam in einem Zustand veröffentlicht wird, der den Erwartungen des Studios und der Community gerecht wird.

Die Entwickler bedanken sich zugleich bei den Spielern für ihre Teilnahme an den Beta-Tests und die zahlreichen Rückmeldungen.

Das gesammelte Feedback werde weiterhin ausgewertet und in die Entwicklung einfließen.

Mit der Entscheidung erhält das Team nun zusätzliche Wochen, um technische Verbesserungen und Optimierungen vor dem Marktstart umzusetzen.