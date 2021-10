Hell Let Loose: Falsche Ränge und fehlende EP per Update behoben

Für den Shooter Hell Let Loose hat Black Matter Studios ein neues Update herausgegeben.

Mit dem Update soll das Problem behoben werden, dass Spieler wieder auf Rang 1 zurückgesetzt werden.

Weiterhin sollen Erfahrungspunkte jetzt wieder in den meisten Fällen korrekt verdient werden können. Es gibt allerdings noch einen seltenen Bug, bei dem man am Ende eines Matches keine EP erhält.

Clientseitig können noch ein falscher Rang bzw. die falsche EP angezeigt werden. Die korrekten Werte sollen durch einen Neustart des Spiels oder durch einen Wechsel des Servers wieder angezeigt werden.

Das Update erfolgt übrigens Serverseitig. Ihr müsst also kein Update auf eurer Konsole herunterladen.

📢 Console players

We've pushed a server-side update live, tweaking the servers with stability improvements to XP – we're continuing to work on a full fix for the XP issues and disconnections as a priority! ‼️

Thank you for your patience in the meantime! o7 pic.twitter.com/iVIEOdOKgH

— HellLetLoose (@hell_let_loose) October 8, 2021