Hell Let Loose: Neue Mächte, Karten und Verbesserungen geplant

Die Roadmap für das Jahr 2022 verrät neue Mächte, Karten und Verbesserungen für Hell Let Loose auf Konsole.

Was Spieler von Hell Let Loose auf Konsole im Jahr 2022 vom Entwickler erwarten können, wurde in einer Roadmap festgehalten.

Black Matter plant demnach für den Taktik-Shooter im nächsten Jahr verschiedene Inhalte hinzuzufügen. Darunter Karten, Waffen und Fahrzeuge der beiden Mächte Sowjets und Großbritannien.

Verbesserungen der visuellen Effekte und Animationen sowie der Anschluss an die PC-Version stehen ebenfalls auf der Liste an Dingen, die der Entwickler umsetzen möchte.