Hell Let Loose: Publisher Team 17 erwirbt Rechte am Shooter

Für eine Summe von 31 Millionen Britische Pfund plus mögliche weitere Zusatzzahlungen von bis zu 15 Millionen Britischen Pfund hat sich Team 17 die Rechte am von Black Matter entwickelten Zweiten Weltkriegs-Shooter Hell Let Loose gesichert. Zuvor agierte das Unternehmen bereits als Publisher des Titels.

Team 17 beabsichtigt zusätzliche Möglichkeiten zur Verlängerung des Lebenszyklus des Spiels zu schaffen, was weitere herunterladbare Inhalte und fortlaufenden Support sowie die Erforschung potenzieller Fortsetzungen und anderer kommerzieller Möglichkeiten umfassen soll.

Hell Let Loose wird das erste Spiel des geplanten Core-Game-Labels von Team 17, welches zum Ziel hat, einen besonderen Fokus auf die Beschaffung der weltbesten Core-Gaming-Inhalte zu legen.

Michael Pattison, CEO von Team17, sagt zur Übernahme: „Wir freuen uns, die Übernahme der Hell Let Loose IP bekannt zu geben. Hell Let Loose hat sich schnell zu einem äußerst glaubwürdigen und innovativen taktischen Multiplayer-Ego-Shooter entwickelt, der von einer sehr leidenschaftlichen und engagierten Community mit über sechs Millionen Spielern unterstützt wird. Nachdem wir bereits eine enge und äußerst produktive Beziehung zu Black Matter aufgebaut haben, glauben wir, dass wir durch die Aufnahme von Hell Let Loose in den Team 17-Stall die Bedürfnisse einer ständig wachsenden Community bedienen und auf dieser aufbauen können sowie die bestehende Spielererfahrung verbessern und erweitern können und in der Lage sind, neue Wege zu entwickeln, um zu unterhalten und zu begeistern. Wir sind fest davon überzeugt, dass Hell Let Loose die ultimative, groß angelegte, teambasierte Militärsimulation werden kann.“

„Diese Akquisition stellt einen wichtigen nächsten Schritt in unserer Strategie dar, unseren Besitz an geistigem Eigentum zu erweitern, das nicht nur von höchster Qualität ist, sondern vor allem auch langfristiges Wachstumspotenzial hat.“

„Dies ist eine wunderbare Gelegenheit für unsere Fans und ein logischer nächster Schritt in der Entwicklung von Hell Let Loose als Marke“, so Max Rea, Gründer und CEO von Black Matter. „Team 17 liebt unsere Marke und Community, die sich erfolgreich auf mehrere Plattformen ausgedehnt hat, genauso wie wir. Wir haben in den letzten Jahren sehr eng mit unseren guten Freunden bei Team 17 zusammengearbeitet und sind fest davon überzeugt, dass diese Übernahme der nächste logische Schritt ist, um der leidenschaftlichen HLL-Community weiterhin großartige Inhalte bereitzustellen und neue Wege zu finden, um sie in Zukunft einzubinden und zu unterhalten.“

„Wir freuen uns sehr, weiterhin mit Team17 an der nächsten Wachstumsphase von Hell Let Loose zu arbeiten.“