Hell Let Loose: Shooter erscheint im Oktober für Xbox Series X/S und PS5

Autor:, in / Hell Let Loose

Team17 und Black Matter haben heute bekannt gegeben, dass der strategische 50 vs. 50 Squad-Shooter Hell Let Loose aus dem Zweiten Weltkrieg am 5. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Das Spiel, das diesen Sommer zuerst auf dem PC veröffentlicht wurde, wird Cross-Play-Funktionalität zwischen den beiden Konsolenplattformen und ein authentisches und immersives Fronterlebnis an der Westfront auf zehn Karten und in zwei verschiedenen Spielmodi bieten: Offensive und Warfare.

Vorbestellungen für Hell Let Loose auf Xbox Series X|S sind ab heute um 19:00 Uhr möglich, während PlayStation 5-Besitzer eingeladen werden, an einer offenen Beta für das Spiel teilzunehmen, die vom 16. bis 20. September läuft.