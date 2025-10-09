Hell Let Loose: Update 18 bringt überarbeitete Stalingrad-Karte und mehr

Das neue Update 18 für Hell Let Loose ist jetzt auf allen Plattformen live und bringt eine vollständig überarbeitete Version der ikonischen Stalingrad-Karte.

Neben visuellen Verbesserungen wurden auch mehrere Änderungen an der Fahrzeug- und Panzermechanik vorgenommen, um das Spielerlebnis auf dem Schlachtfeld realistischer und dynamischer zu gestalten.

Während Fans sich bereits auf Hell Let Loose: Vietnam freuen, das 2026 erscheinen soll, konzentriert sich das aktuelle Update auf die Verfeinerung des Zweiten-Weltkriegs-Gameplays. Entwickler Team17 beschreibt die Aktualisierung als „substanziell“, mit zahlreichen Anpassungen an Gameplay, Balance und Technik.

Bereits im kommenden Monat folgt mit Update 19 das nächste große Inhalts-Update, das die bisher größte urbane Karte des Spiels einführt: Smolensk 1943. Damit wird die fortlaufende Unterstützung für Hell Let Loose fortgesetzt, die das Spiel auch Jahre nach dem Release stetig erweitert.