Hell Let Loose: Update 18 bringt überarbeitete Stalingrad-Karte und mehr

4 Autor: , in News / Hell Let Loose
Image: Team17

Hell Let Loose Update 18 bringt überarbeitete Stalingrad-Karte und neue Panzer-Features!

Das neue Update 18 für Hell Let Loose ist jetzt auf allen Plattformen live und bringt eine vollständig überarbeitete Version der ikonischen Stalingrad-Karte.

Neben visuellen Verbesserungen wurden auch mehrere Änderungen an der Fahrzeug- und Panzermechanik vorgenommen, um das Spielerlebnis auf dem Schlachtfeld realistischer und dynamischer zu gestalten.

Während Fans sich bereits auf Hell Let Loose: Vietnam freuen, das 2026 erscheinen soll, konzentriert sich das aktuelle Update auf die Verfeinerung des Zweiten-Weltkriegs-Gameplays. Entwickler Team17 beschreibt die Aktualisierung als „substanziell“, mit zahlreichen Anpassungen an Gameplay, Balance und Technik.

Bereits im kommenden Monat folgt mit Update 19 das nächste große Inhalts-Update, das die bisher größte urbane Karte des Spiels einführt: Smolensk 1943. Damit wird die fortlaufende Unterstützung für Hell Let Loose fortgesetzt, die das Spiel auch Jahre nach dem Release stetig erweitert.

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Terendir 138040 XP Elite-at-Arms Gold | 09.10.2025 - 10:12 Uhr

    Einer der besten Shooter auf dem Markt, und zudem einer der sich nicht an Kiddies richtet. Merkt man, weil die das nicht spielen 😀

    2
  2. ShadowTerror90 54010 XP Nachwuchsadmin 6+ | 09.10.2025 - 10:19 Uhr

    Sehr cool,auch das da nächsten Monat nochmal ein großes Update kommt!

    Ich freue mich drauf hoffentlich gibt es auch ein paar neue Achievements zum freischalten:)

    0
  3. Katanameister 215560 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.10.2025 - 12:32 Uhr

    Mag ja ein gutes Spiel sein, nur spricht mich das Weltkriegssetting nicht an also bin ich raus.

    0

