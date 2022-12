Hellboy Web Of Wyrd: Roguelite-Action im Comic-Stil setzt auf Kämpfe

Autor:, in / Hellboy Web Of Wyrd

Mit Hellboy Web Of Wyrd befindet sich ein Roguelite-Actionspiel mit Schwerpunkt Kämpfe in Entwicklung.

Good Shepherd Entertainment stellt das Roguelite-Action-Adventure Hellboy Web of Wyrd vor. Entwickelt von Upstream Arcade, wird eine originelle Geschichte erzählt, die in Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics und Schöpfer Mike Mignola umgesetzt wird.

In dem monströsen Kampfspiel müssen kombinieren Spieler harte Nah- und Fernkampfangriffe, um eine Vielzahl von zunehmend albtraumhaften Feinden zu bekämpfen.

Wie die Comics schickt das Spiel Hellboy auf eine Reihe von völlig unterschiedlichen und einzigartigen Abenteuern. Diese Geschichten stehen zwar für sich allein, sind aber alle mit dem geheimnisvollen Vermächtnis des Butterfly House verbunden. Als ein Agent des B.P.R.D. auf eine Aufklärungsmission in das Haus geschickt wird, verschwindet er. Es liegt an euch – Hellboy – und eurem Team von Bureau-Agenten, euren vermissten Kollegen zu finden und die Geheimnisse des Butterfly House zu lüften.

Features

Artstyle: Ein grafischer Stil, der an den Originalstil der Comics erinnert und dafür sorgt, dass jeder Moment des Spiels so aussieht – und sich auch so anfühlt – als wäre er direkt aus den Comics entnommen.

Hellboy Web Of Wyrd erscheint für die Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC via Steam.