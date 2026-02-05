HELLCARD II: Kooperativer Deckbuilding‑Roguelite erhält Nachfolger

Der erfolgreiche Roguelite-Hit kehrt 2026 mit Unterstützung für vier Spieler, einer von Pen-and-Paper-Spielen inspirierten Struktur und Drachen zurück.

Skystone Games und Thing Trunk kündigen mit HELLCARD II einen Nachfolger an, der das bekannte kooperative Deckbuilding‑Roguelite in eine erzählerisch geprägte Richtung erweitert.

Die Fortsetzung bleibt dem taktischen Kartenkampf treu, verlagert den Fokus jedoch stärker auf rollenspieltypische Elemente, die jede Partie zu einer fortlaufenden Geschichte formen.

Im Zentrum steht ein neues Pop‑up‑Buch‑Konzept, das die bisherigen Dungeon‑Layouts ersetzt. Die Gruppe bewegt sich nicht mehr nur durch einzelne Räume, sondern blättert sich durch die Seiten eines lebendigen Abenteuerbuchs, in dem Entscheidungen den Verlauf kommender Durchläufe beeinflussen.

Die Bedrohung durch die Drachen dient als erzählerischer Kern, während die Spieler gemeinsam Wege finden, die Hintergründe dieser Gefahr aufzudecken. HELLCARD II soll damit stärker als zuvor das Gefühl eines wandelbaren Story‑Crawls erzeugen.

Konstanty Kalicki von Thing Trunk beschreibt den Ansatz als Weiterentwicklung der taktischen Grundlagen des Vorgängers. Er betont, dass der neue Teil das Pen‑and‑Paper‑Gefühl eines selbst gestalteten Abenteuers verstärkt, in dem Charakteranpassungen, gemeinsame Nebenquests und spontane Entscheidungen den Ablauf prägen.

Die Entwickler sehen darin das Abenteuerbuch, das sie schon immer umsetzen wollten.

Baut eure Helden auf: Erfolge schalten Ausrüstung frei, die ihr in zukünftigen Durchläufen ausrüsten könnt und die Ästhetik, Deckzusammenstellung und Kernmechaniken beeinflusst.

Taktischer Kartenkampf: Das einzigartige räumliche Positionierungssystem kehrt zurück. Da Monster entweder im Nah- oder Fernkampf platziert werden und zwischen den Helden aufgeteilt sind, ist die Positionierung entscheidend, um die stärksten Kombos auszuführen.

Ultimative taktische Einzelspieler‑Sandbox: Ihr kontrolliert alle Charaktere und die gesamte Strategie. Spielt als Einzelgänger mit der Macht einer ganzen Gruppe.

Vier‑Personen‑Koop‑Gefährtenmodus: Schließt euch mit bis zu drei Freunden in nahtlosen Mehrspieler‑Gefechten zusammen. Kombiniert Deck‑Archetypen, um verheerende Synergien zu erschaffen.

Das Paperverse wächst: Taucht erneut in Thing Trunks charakteristische „Return 2 Games"-Ästhetik ein – eine charmante Welt, die vollständig aus Papier besteht, jetzt erweitert durch neue Beleuchtung, flüssige Animationen und reichere Umgebungen.

Endlose Chroniken: Mit mehr Charakterklassen, ausrüstbarer Ausrüstung, Artefakten und anpassbaren Decks gleicht keine Geschichte – und kein Kampf – jemals dem anderen.

HELLCARD II befindet sich aktuell in Entwicklung und soll Ende 2026 erscheinen.