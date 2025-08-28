Helldivers 2: Actionreiche Spielszenen aus dem Koop-Shooter

Lange haben Xbox-Fans gewartet, doch jetzt ist es endlich soweit: Helldivers 2 ist nun auch auf der Xbox Series X|S verfügbar.
In Helldivers 2 schlüpft ihr in die Rolle von Elite-Soldaten der Menschheit, die gegen gnadenlose Alien-Bedrohungen antreten. Als Teil der Helldivers werdet ihr per Drop-Pod auf feindliche Planeten geschickt, wo ihr Missionen erfüllt, feindliche Stellungen zerstört und wichtige Ressourcen sichert.
Der Fokus liegt klar auf Koop-Action für bis zu vier Spieler. Da Friendly Fire jederzeit aktiv ist, entstehen nicht nur spannende, sondern auch oft chaotische Situationen. Mit sogenannten Stratagems fordert ihr Nachschub, schwere Waffen oder Luftschläge an und könnt so den Verlauf einer Mission entscheidend beeinflussen.
Ob ihr gegen die insektoiden Terminids oder die maschinellen Automatons kämpft, jede abgeschlossene Mission erweitert den Einfluss der Menschheit in der galaktischen Kampagne. Begleitet wird das Ganze von jeder Menge Action, schwarzem Humor und einer satirischen Präsentation, die stark an Starship Troopers erinnert.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Teil 1 war schon so super öde.
Teil 2 bricht gerade bei denn spielerzahlen Rekorde, scheinen vom ersten Teil gelernt zu haben.
Jo beim Release war’s schon heftig damals ,die Server mussten immer erweitert werden .
Die waren für 400.000 ausgelegt , aber alleine auf Steam waren es knapp 460.000 Spieler und das selbe ca noch auf PlayStation.
Hatte es aber nur so 4 Wochen gespielt seit dem ist es eine steam karteileiche.
Mich persönlich spricht das Game überhaupt nicht an, finde die Symbolik aber super und fast schon legendär, also wie Gears of Ware und Helldivers am selben Tag auf der jeweiligen anderen Konsole erscheint. So geht Marketing bzw. hätte man sogar deutlich mehr vermarkten können. Das Kriegsbeil wurde begraben 🙂
Irgendwie raff ich noch nicht, wie da der Schwierigkeitsgrad zustande kommt. Klar, man kann den vor der Mission einstellen, aber erst ist es gegen die Terminiden auf einfach supereasy, dann reißen dir die Bots auf einfach gehörig den Arsch auf. Ich blick da irgendwie nicht durch.
Friendly Fire ist bei uns oft gefährlicher als die bugs^^
Schade, dass die Server von dem Spiel ziemlicher Murks zu sein scheinen…
Extrem viele Xbox Spieler kommen in kein Multiplayer-Match..
u.a. auch ein Freund vor mir
Die Bewertungen im Store sprechen da auch eine eindeutige Sprache..
Und wenn man etwas recherchiert, findet man extrem viele Foreneinträge darüber, dass das wohl seit dem Release vor einem Jahr auch PC & ps5 Spieler betrifft..
Schade..
Ich hab’s mir auch gekauft & wollte das eben mit meinem Kumpel spielen..
Aber bisher wurde daraus nichts