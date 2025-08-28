Helldivers 2: Actionreiche Spielszenen aus dem Koop-Shooter

In drei neuen Videos zeigen wir euch Actionreiche Spielszenen aus Helldivers 2 auf der Xbox Series X.

Lange haben Xbox-Fans gewartet, doch jetzt ist es endlich soweit: Helldivers 2 ist nun auch auf der Xbox Series X|S verfügbar.

In Helldivers 2 schlüpft ihr in die Rolle von Elite-Soldaten der Menschheit, die gegen gnadenlose Alien-Bedrohungen antreten. Als Teil der Helldivers werdet ihr per Drop-Pod auf feindliche Planeten geschickt, wo ihr Missionen erfüllt, feindliche Stellungen zerstört und wichtige Ressourcen sichert.

Der Fokus liegt klar auf Koop-Action für bis zu vier Spieler. Da Friendly Fire jederzeit aktiv ist, entstehen nicht nur spannende, sondern auch oft chaotische Situationen. Mit sogenannten Stratagems fordert ihr Nachschub, schwere Waffen oder Luftschläge an und könnt so den Verlauf einer Mission entscheidend beeinflussen.

Ob ihr gegen die insektoiden Terminids oder die maschinellen Automatons kämpft, jede abgeschlossene Mission erweitert den Einfluss der Menschheit in der galaktischen Kampagne. Begleitet wird das Ganze von jeder Menge Action, schwarzem Humor und einer satirischen Präsentation, die stark an Starship Troopers erinnert.

