Helldivers 2: Aktuell keine Pläne für Cross-Progression

Obwohl Helldivers II auf plattformübergreifenden Multiplayer für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC setzt, müssen Spieler bisher auf ein Feature für Cross-Progression verzichten.

Dass das auch erstmal so bleiben wird, erklären jetzt Community-Managerin Katherine Baskin und Studio-CEO Shams Jorjani via Discord. Zurzeit gäbe es einfach wichtigere Sachen, um die sich die Entwickler kümmern müssten:

„Wir haben derzeit keine Pläne, Cross-Progression hinzuzufügen“, so Baskin. „Wir würden gerne plattformübergreifende Fortschritte hinzufügen, aber andere Dinge haben Vorrang“, ergänzt Jorjani.

Zuletzt hatte Director Mikael Eriksson eine Verschiebung des Fokus weg von der Entwicklung neuer Inhalte, hin zur schnelleren Behebung der mit der Veröffentlichung der Erweiterung Into the Unjust aufgetretenen technischen Probleme angekündigt:

„Ich würde sagen, dass derzeit viele Dinge nicht richtig funktionieren, darunter auch die Performance. Wir können über die Bildrate pro Sekunde auf verschiedenen Konsolen sprechen, auf denen Helldivers gespielt werden kann. Aber dann gibt es auch noch die Absturzraten. Wir haben verschiedene Bugs, die zu Abstürzen im Spiel führen, und dann gibt es noch die allgemeinen Bugs.“ „Was ich sagen kann, ist, dass wir nach dem letzten großen Update – Into the Unjust – mehr Probleme hatten, als uns lieb war. Die Spieler haben es gespürt, wir haben es gespürt, und ich würde sagen, dass das Feedback, das wir erhalten haben, sehr berechtigt war. Wir nehmen das sehr ernst und konzentrieren uns jetzt viel mehr darauf, diese Probleme zu beheben, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Wir haben beschlossen, einige unserer Inhalte und Feature-Updates etwas nach hinten zu verschieben, während wir diese Probleme beheben, um sicherzustellen, dass wir einen viel stabileren Zustand erreichen können“, so Eriksson.