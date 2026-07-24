Helldivers 2: Am 30. Juli wird das Warhammer 40.000-Geheimnis gelüftet

Der Legendary Warbond zu Helldivers 2 x Warhammer 40.000 wird am 30. Juli offiziell enthüllt.

Am 30. Juli 2026 wird der Legendary Warbond zu Helldivers 2 x Warhammer 40.000 offiziell enthüllt. Mit einer kurzen Ankündigung stimmt das Team die Helldivers auf den bevorstehenden Termin ein, hält konkrete Informationen zu den Inhalten aber noch zurück.

Die Botschaft fällt passend zum militärischen Stil von Helldivers 2 entsprechend knapp aus:

„Der 30. Juli wurde als Datum von operativer Bedeutung festgelegt. Aktualisiert eure Kalender entsprechend.“

Welche Waffen, Rüstungen oder sonstigen Inhalte der Warhammer-40.000-Legendary-Warbond enthalten wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Entsprechend bleibt abzuwarten, welche Elemente aus dem Warhammer-Universum ihren Weg in Helldivers 2 finden werden.

Attention, Helldivers. July 30 has been designated as a date of operational significance. Update your calendar accordingly. Further briefing to follow. pic.twitter.com/ekfvkBsWFc — HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) July 23, 2026