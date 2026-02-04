Helldivers 2: Angriff auf Cyberstan und neuer Bastion Tank enthüllt

Im Galactic Offensive Trailer von Helldivers 2 rückt der Feldzug gegen Cyberstan in den Mittelpunkt.

Mit dem Galactic Offensive Trailer setzt Helldivers 2 erneut ein explosives Ausrufezeichen und richtet den Blick auf die nächste große Operation.

Die Helldivers marschieren auf Cyberstan, wo die Automaten an einer planetenvernichtenden Waffe arbeiten.

Die Inszenierung greift die typische Mischung aus martialischer Rhetorik und überdrehtem Militarismus auf, die den Ton der Reihe prägt und den Einsatz als unvermeidliche Pflicht der Super Earth darstellt.

Gleichzeitig rückt der Trailer ein neues Werkzeug der Freiheit in den Vordergrund. Der Bastion Tank erweitert das Arsenal um ein schweres Gefährt, das mit massiver Feuerkraft und kompromissloser Panzerung auftritt.

Die Präsentation zeigt, wie der Koloss die metallenen Gegner regelrecht überrollt und damit eine zusätzliche Ebene taktischer Möglichkeiten eröffnet. Der Fokus liegt klar auf brachialer Durchschlagskraft, die den Vormarsch gegen die Automaten unterstützen soll.