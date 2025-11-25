Helldivers 2: Arrowhead deutet neues Projekt an

Die Entwickler von Helldivers 2 arbeiten an einem neuen Titel, der die DNA des Koop-Actionhits Helldivers 2 fortsetzen soll.

Arrowhead Game Studios hat erstmals über sein nächstes Projekt gesprochen und angedeutet, dass sich das neue Spiel nicht weit von dem entfernt, was die Spieler aus Helldivers und Helldivers 2 kennen.

In einem Interview erklärte Johan Pilestedt, Chief Creative Officer des Studios, dass sich der Titel aktuell in einer frühen Entwicklungsphase befindet, die er als seine liebste beschreibt. Er betonte, wie wichtig es für das Team sei, sich neu zu finden, interne Grenzen abzubauen und gemeinsam herauszuarbeiten, welche Art von Spiel man künftig entwickeln möchte.

Pilestedt führte aus, dass Arrowhead die bestehende Arbeit fortsetzen und das kreative Erbe der bisherigen Projekte weitertragen will. Das neue Spiel soll Elemente besitzen, die Helldivers-Spieler sofort wiedererkennen. Die Entwickler möchten eine Erfahrung schaffen, die an den bekannten Stil anknüpft und gleichzeitig neue Ideen einbindet. Konkrete Informationen zum Gameplay, zum Setting oder zu den Plattformen wurden allerdings nicht genannt.

Die Aussage, dass man das kreative Fundament der Helldivers-Reihe weiterverwenden möchte, lässt darauf schließen, dass Koop-Action, taktische Kämpfe und teamorientiertes Gameplay auch im kommenden Projekt eine zentrale Rolle spielen werden. W

eitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, während Arrowhead im Hintergrund an der Ausrichtung seines nächsten Spiels arbeitet.