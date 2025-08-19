Helldivers 2: Crossover mit Halo: ODST zum Launch

Helldivers 2 x Halo: ODST Legendary Warbond ist eine Sammlung von Ausrüstungsgegenständen, die heute für Helldivers 2 vorgestellt wurde.
Die Spielinhalte werden zum Launch von Helldivers 2 am 26. August verfügbar sein und Waffen, Rüstungen und mehr im Stil von Halo: ODST enthalten.
Und das sind die Inhalte des Crossovers:
Helldivers 2 x Halo: ODST-Waffen
- MA5C Assault Rifle – Eine ikonische Waffe; die Definition eines zuverlässigen Gewehrs, das unzählige Außerirdische, die die Menschheit auslöschen wollen, zur Strecke gebracht hat. Es ist an der Zeit, die Feinde der geordneten Demokratie ins Visier zu nehmen. Es ist mit einem praktischen Munitionszähler und einem eingebauten Kompass ausgestattet – lasst euch von ihm zum Sieg führen.
- M7S SMG – Lautlos und tödlich, mit hülsenloser Munition und einem nicht abnehmbaren Schalldämpfer; diese Waffe ist bereit, die Freiheit in jeden Winkel der Galaxie zu tragen.
- M90A Schrotflinte – Diese mächtige Schrotflinte hat einen Kick und eine praktische Taschenlampe, damit ihr die Angst in den Augen eurer Feinde sehen könnt, bevor ihr ihnen eine wertvolle Lektion über die Freiheit erteilt.
- M6C/SOCOM Pistole – Haltet Freunde nah bei euch und eure Waffe noch näher. Die ODST-Standard-Seitenwaffe ist eure stille Verbündete im Einsatz. Sie ist mit einem eingebauten Laservisier, einer Taschenlampe und – zum ersten Mal in Helldivers 2 – einem Schalldämpfer ausgestattet, um das Stealth-Gameplay zu unterstützen. Denn manchmal ist der beste Weg, den Frieden durchzusetzen, der leise…
Helldivers 2 x Halo: ODST-Rüstung
- A-9 Helljumper – Dieses elegante Ensemble, das auf der New Mombasa Armor Show vorgestellt wurde, ist ein echter Hingucker.
- A-35 Recon – Berühmt geworden durch den Versteckspiel-Champion des Geheimdienstministeriums von ’52, wurde diese Rüstung verbessert, indem der überflüssige Schulterschutz entfernt wurde.
- Feet First Armor Passive – Angewandt auf die beiden oben genannten Rüstungssets, hilft euch dieses Passive, euch fast geräuschlos zu bewegen, immun gegen Beinverletzungen zu werden und die Reichweite von entdeckten Punkten um 30 Prozent zu erhöhen.
Helldivers 2 x Halo: ODST-Umhänge und mehr
- Ehrenvoller Erbumhang – Sollten der Träger dieses Umhangs durch die Hand der Feinde der Freiheit umkommen, ist es üblich, den Umhang bei der Beerdigung an sein mutigstes Kind weiterzugeben, um die nächste Generation zu inspirieren, zu den Waffen zu greifen.
- Auge des heimlichen Umhangs – Diejenigen, die der Freiheit aus dem Schatten heraus dienen, entscheiden sich oft dafür, anonym zu bleiben und bewegen sich wie spurlose Gespenster durch die Nacht. Mögen sie immer über uns wachen.
- Mehr! – Der Warbond enthält außerdem ODST-Spielerkarten, einen neuen Spielertitel namens „Rookie“, und neue Fahrzeugmuster in der bekannten Farbe Mean Green.
Schaut euch dazu auch den Trailer an, der auf dem PlayStation-Kanal veröffentlicht wurde.
Sehr geil. Da haben sie sich nicht nur eines der besten XBox Franchises überhaupt ausgesucht, sondern dazu noch eines der besten Spiele des Franchises. Sehr stark das eine Xbox IP ausgesucht würde👍
Stimmt. Bei dem Trailer bekäme ich auch wieder Lust auf ein ODST 2. Schön wär’s. 😊
Oh ja, nicht nur du. Bin großer Fan von den Spin-Offs ODST und Reach. Halo: Reach hat immer noch eines der besten Enden der Spielegeschichte. Ein ODST 2? Wäre ich voll dabei 🥰🥰🥰
Das dürfte, für mich, eine der besten Kollaborationen aller Zeiten sein. Die Helldivers waren ja auch eindeutig von den ODST’s aus Halo inspiriert.
Habe immer gehofft, dass so ein Crossover kommt, aber nie für möglich gehalten. Dann noch mitsamt den ikonischen Waffen. Wahnsinn.
Vielleicht starte ich Helldivers 2 doch wieder mal.
Helldivers ist inspiriert von Starship Troopers, Aliens und klassischen Sci-Fi-Militärfilmen, kombiniert mit einer satirischen Darstellung von Propaganda und Totalitarismus – und spielmechanisch von kooperativen Twin-Stick-Shootern.
Nix mit Halo…😅
Ja, das mit Starship Troopers ist mir bekannt. Trotzdem steuerte Halo ODST auch ebenfalls Inspiration bei. Sieht man alleine schon an den Hellpots und den Rüstungen.
What a time to be alive my friends…
Na das doch mal eine coole Geste gleich zum Willkommen der Xbox Spieler eine passende ODST’s in Helldivers 2 👍🏻
Ich fand ODST nicht so toll. Da zieh ich Halo vor.
Wie geil ist das denn 😀
Sony und Microsoft arbeiten zusammen, ist ja auch ein wunder eigentlich