Helldivers 2: Crossover mit Halo: ODST zum Launch

Der Launch von Helldivers 2 wird Spielern mit einem Crossover zu Halo: ODST versüßt.

Helldivers 2 x Halo: ODST Legendary Warbond ist eine Sammlung von Ausrüstungsgegenständen, die heute für Helldivers 2 vorgestellt wurde.

Die Spielinhalte werden zum Launch von Helldivers 2 am 26. August verfügbar sein und Waffen, Rüstungen und mehr im Stil von Halo: ODST enthalten.

Und das sind die Inhalte des Crossovers:

Helldivers 2 x Halo: ODST-Waffen

MA5C Assault Rifle – Eine ikonische Waffe; die Definition eines zuverlässigen Gewehrs, das unzählige Außerirdische, die die Menschheit auslöschen wollen, zur Strecke gebracht hat. Es ist an der Zeit, die Feinde der geordneten Demokratie ins Visier zu nehmen. Es ist mit einem praktischen Munitionszähler und einem eingebauten Kompass ausgestattet – lasst euch von ihm zum Sieg führen.

– Eine ikonische Waffe; die Definition eines zuverlässigen Gewehrs, das unzählige Außerirdische, die die Menschheit auslöschen wollen, zur Strecke gebracht hat. Es ist an der Zeit, die Feinde der geordneten Demokratie ins Visier zu nehmen. Es ist mit einem praktischen Munitionszähler und einem eingebauten Kompass ausgestattet – lasst euch von ihm zum Sieg führen. M7S SMG – Lautlos und tödlich, mit hülsenloser Munition und einem nicht abnehmbaren Schalldämpfer; diese Waffe ist bereit, die Freiheit in jeden Winkel der Galaxie zu tragen.

– Lautlos und tödlich, mit hülsenloser Munition und einem nicht abnehmbaren Schalldämpfer; diese Waffe ist bereit, die Freiheit in jeden Winkel der Galaxie zu tragen. M90A Schrotflinte – Diese mächtige Schrotflinte hat einen Kick und eine praktische Taschenlampe, damit ihr die Angst in den Augen eurer Feinde sehen könnt, bevor ihr ihnen eine wertvolle Lektion über die Freiheit erteilt.

– Diese mächtige Schrotflinte hat einen Kick und eine praktische Taschenlampe, damit ihr die Angst in den Augen eurer Feinde sehen könnt, bevor ihr ihnen eine wertvolle Lektion über die Freiheit erteilt. M6C/SOCOM Pistole – Haltet Freunde nah bei euch und eure Waffe noch näher. Die ODST-Standard-Seitenwaffe ist eure stille Verbündete im Einsatz. Sie ist mit einem eingebauten Laservisier, einer Taschenlampe und – zum ersten Mal in Helldivers 2 – einem Schalldämpfer ausgestattet, um das Stealth-Gameplay zu unterstützen. Denn manchmal ist der beste Weg, den Frieden durchzusetzen, der leise…

Helldivers 2 x Halo: ODST-Rüstung

A-9 Helljumper – Dieses elegante Ensemble, das auf der New Mombasa Armor Show vorgestellt wurde, ist ein echter Hingucker.

– Dieses elegante Ensemble, das auf der New Mombasa Armor Show vorgestellt wurde, ist ein echter Hingucker. A-35 Recon – Berühmt geworden durch den Versteckspiel-Champion des Geheimdienstministeriums von ’52, wurde diese Rüstung verbessert, indem der überflüssige Schulterschutz entfernt wurde.

– Berühmt geworden durch den Versteckspiel-Champion des Geheimdienstministeriums von ’52, wurde diese Rüstung verbessert, indem der überflüssige Schulterschutz entfernt wurde. Feet First Armor Passive – Angewandt auf die beiden oben genannten Rüstungssets, hilft euch dieses Passive, euch fast geräuschlos zu bewegen, immun gegen Beinverletzungen zu werden und die Reichweite von entdeckten Punkten um 30 Prozent zu erhöhen.

Helldivers 2 x Halo: ODST-Umhänge und mehr

Ehrenvoller Erbumhang – Sollten der Träger dieses Umhangs durch die Hand der Feinde der Freiheit umkommen, ist es üblich, den Umhang bei der Beerdigung an sein mutigstes Kind weiterzugeben, um die nächste Generation zu inspirieren, zu den Waffen zu greifen.

– Sollten der Träger dieses Umhangs durch die Hand der Feinde der Freiheit umkommen, ist es üblich, den Umhang bei der Beerdigung an sein mutigstes Kind weiterzugeben, um die nächste Generation zu inspirieren, zu den Waffen zu greifen. Auge des heimlichen Umhangs – Diejenigen, die der Freiheit aus dem Schatten heraus dienen, entscheiden sich oft dafür, anonym zu bleiben und bewegen sich wie spurlose Gespenster durch die Nacht. Mögen sie immer über uns wachen.

– Diejenigen, die der Freiheit aus dem Schatten heraus dienen, entscheiden sich oft dafür, anonym zu bleiben und bewegen sich wie spurlose Gespenster durch die Nacht. Mögen sie immer über uns wachen. Mehr! – Der Warbond enthält außerdem ODST-Spielerkarten, einen neuen Spielertitel namens „Rookie“, und neue Fahrzeugmuster in der bekannten Farbe Mean Green.

Schaut euch dazu auch den Trailer an, der auf dem PlayStation-Kanal veröffentlicht wurde.