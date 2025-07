Helldivers II: Crossplay auf allen Plattformen bestätigt

Das explosive Sony-Spiel Helldivers II erscheint am 26. August 2025 erstmals auch für Xbox Series X|S.

Mit vollständigem Crossplay auf allen Plattformen könnt ihr gemeinsam mit bis zu drei Mitspielern in den Kampf ziehen – unabhängig davon, auf welchem System ihr spielt.

Together Helldivers, we’ll even the odds and show the bugs, bots, and squids the true meaning of democracy.

See you on the frontlines – HELLDIVERS 2 is coming to Xbox Series X|S on August 26, 2025! Get ready to give ’em hell.https://t.co/vcBK3yE5HI pic.twitter.com/wcTi2U1z1S

— HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) July 3, 2025