Helldivers 2: Cyberstan wird zum Prüfstein der Community

Arrowhead kündigt das ambitionierteste Meta‑Event seit Launch an – mit Cyborg‑Rückkehr, neuen Automaton‑Panzern und einer offenen Schlacht, deren Ausgang niemand kennt.

In Helldivers 2 herrscht selten Ruhe, doch was morgen beginnt, übertrifft selbst die chaotischsten Momente der bisherigen Galaxie‑Kampagne.

Während viele von euch noch mit dem neuen Siege Breakers Warbond experimentieren oder den Bastion‑Panzer testen, rollt bereits ein Konflikt heran, der das gesamte Machtgefüge der Super‑Erde erschüttern könnte: die Battle for Cyberstan.

Statt eines klassischen Events erwartet euch ein Meta‑Krieg, der laut Game Director Mikael Eriksson die bisherigen Strukturen sprengt. Gegenüber IGN beschreibt er, wie stark Arrowhead diesmal auf die Dynamik der Community setzt:

„Wir spielen Helldivers 2 gemeinsam mit der Community. Die Ergebnisse sind nicht vorherbestimmt, und wir wissen selbst nicht, wie es ausgeht.“

Das Team habe dieses Prinzip seit Release immer weiter ausgebaut, doch Cyberstan markiere einen neuen Höhepunkt:

„Die Battle for Cyberstan wird die bisher ambitionierteste – mit einer neuen Art von Meta‑Gameplay. Die Konsequenzen der Entscheidungen werden viel klarer sein.“

Ihr könnt den Planeten aus verschiedenen Richtungen angreifen, und jede Wahl verändert die Lage sichtbar. Arrowhead betont, dass Sieg nicht garantiert ist – und dass selbst das Studio nicht weiß, wie der Krieg enden wird.

Eriksson erinnert an die frühere Schlacht um Super Earth, die bis dahin größte Aktion:

„Auch damals wussten wir nicht, wie es ausgeht. Am Ende haben die Spieler Super Earth tatsächlich verteidigt – das war unglaublich.“

Nur der Game Master habe dabei „ein wenig geschwitzt“.

Warum Cyberstan? Die Automatons eskalieren: Der Konflikt begann, als die Automatons die Baupläne der neuen Super‑Earth‑Waffe Star of Peace stahlen. Seitdem agieren sie ungewöhnlich aggressiv – und Cyberstan scheint der Schlüssel zu ihrem neuen Selbstbewusstsein zu sein.

Doch die größte Überraschung ist die Rückkehr einer alten Bedrohung: die Cyborgs. Zusammen mit neuen Automaton‑Panzern, die optisch an Skynet‑Maschinen erinnern, und gigantischen Maschinenstädten entsteht ein Schlachtfeld, das selbst Veteranen herausfordern wird.