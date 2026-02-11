Helldivers 2: Cyberstan wird zum Schlachtfeld der Cyborg‑Rückkehr

Super Earth ruft erneut zur Mobilmachung, denn in Helldivers 2 bricht ein Konflikt aus, der tiefer geht als jede bisherige Operation.

Mit Machinery of Oppression startet das nächste große Story‑Update – und bringt die Cyborgs zurück, jene abtrünnigen Tech‑Fanatiker, die einst die verhassten Automatons erschufen.

Ihr Ziel ist klar: die Star of Peace, das heilige Symbol der galaktischen Einigkeit, zu zerlegen und gegen Super Earth zu wenden. Die Cyborgs versuchen, die Technologie zu reverse‑engineeren, um daraus eine Waffe der Unterdrückung zu schmieden.

Cyberstan wird zum Brennpunkt des Krieges

Die Operation führt euch direkt nach Cyberstan, wo die techno‑religiösen Extremisten ihre Rückkehr vorbereiten. Das Update fordert euch auf, einen voll autorisierten System‑Wipe durchzuführen – eine militärische Säuberung, die keine Fehltritte verzeiht.

Die Entwickler versprechen eine Eskalation, die sowohl die Automatons als auch ihre Schöpfer in den Mittelpunkt rückt. Cyberstan wird zum Knotenpunkt eines Krieges, der die Zukunft der gesamten Galaxie beeinflussen könnte.

Ein explosiver Auftakt für die nächste Phase des Helldivers‑Kriegs

Mit der Rückkehr der Cyborgs erweitert Arrowhead das Feindbild des Spiels erneut und setzt auf eine Mischung aus Lore‑Fortschritt, Eskalation und groß angelegten Community‑Operationen. Die Helldivers stehen damit vor einer Bedrohung, die nicht nur militärisch, sondern ideologisch motiviert ist – und entsprechend gnadenlos agiert.

Helldivers 2 geht damit in die nächste Phase seines galaktischen Feldzugs, und Cyberstan wird zum Prüfstein für alle, die sich der Freiheit verpflichtet fühlen.