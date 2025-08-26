Helldivers 2: Deep Dive Video zum nächsten großen Update

Zum heutigen Launch von Helldivers 2 veröffentlicht Arrowhead Studios das Deep Dive Video „Into The Unjust“.
Im Video versorgen euch die Entwickler mit ersten Details zum gleichnamigen großen Title-Update, welches am 2. September veröffentlicht wird.
Das Update führt Spieler erstmals auf die Heimatwelt der Termiten, fügt neue Misisonen und zahlreiche Inhalte hinzu.
„Es ist endlich an der Zeit, herauszufinden, was sich hinter dem Schleier der Düsternis verbirgt, der diese Planeten umhüllt, die wir Schwarmwelten nennen. Bereitet euren Trupp darauf vor, in den Nebel einzutauchen und neue Gefahren zu entdecken – von gewaltigen Konstruktionen, die von Terminiden erbaut wurden, bis hin zu den Schrecken, die unter den Planetenoberflächen lauern.“
Erfahrt mehr darüber im Video und erhaltet weitere Einzelheiten im Artikel auf playstation.com.
Helldivers 2 ist seit heute Morgen um 10:00 Uhr auf Xbox Series X|S spielbar.
7 Kommentare
Helldivers 2 und Gears Reloaded 😇 gefühlt ist heute Weihnachten für mich…und dazu noch 3 Wochen frei, puhhh…good bye real life 😅🫣
Jackpot würde ich sagen. 😂👍Viel Spaß
Du glücklicher, magst du mit mir tauschen?
Viel Spaß beim zocken, es sei dir gegönnt. 😅
Die Stadt sieht cool aus, gibt mir leichte Halo ODST Flashbacks im Video 👍.
Oha, da hab ich schon Bock drauf! Und DAS wird sicherlich niemals im gamepass landen 😉
Never ever😉
Das Game macht megamäßig Bock.