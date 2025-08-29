Helldivers 2: Dust Devils Battle Pass-Inhalte im Trailer

Am 2. September trifft nicht nur die Erweiterung „Into The Unjust“ für Helldivers 2 ein. Wenige Tage später ist auch der Battle Pass mit freischaltbaren Inhalten für Waffen, Rüstungen und mehr verfügbar.
Was der als Dust Devils-Kriegsanleihen bezeichnete Premium-Pass zu bieten hat, zeigen euch die Entwickler in einem neuen Trailer.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Was soll’s denn kosten , doch eins muss ich sagen der Begriff Battlepass kotzt mich an …sind die klassischen dlc’s ausgestorben ?
Ja da gebe ich dir Recht.👍🏻👍🏻👍🏻
So lange der Battle-Pass keine Pflicht ist, ist es mir egal. Aber DLCs gibt es ja auch noch, zwar nicht mehr so oft aber es gibt noch welche
Hab mich gestern mal auf mittel getraut ,ja macht spass ,aber habe mir das spiel ganz anders vorgestellt.
Wie viel wollen sie diesmal den Leuten aus dem Kreuz leiern?
Da würde ich kein Geld ausgeben.