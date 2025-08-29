Helldivers 2: Dust Devils Battle Pass-Inhalte im Trailer

Image: PlayStation Publishing LLC

Werft einen Blick auf die Inhalte des Dust Devils Warbond-Battle Pass für Helldivers 2.

Am 2. September trifft nicht nur die Erweiterung „Into The Unjust“ für Helldivers 2 ein. Wenige Tage später ist auch der Battle Pass mit freischaltbaren Inhalten für Waffen, Rüstungen und mehr verfügbar.

Was der als Dust Devils-Kriegsanleihen bezeichnete Premium-Pass zu bieten hat, zeigen euch die Entwickler in einem neuen Trailer.

  1. Texhex81 45735 XP Hooligan Treter | 29.08.2025 - 17:23 Uhr

    Was soll’s denn kosten , doch eins muss ich sagen der Begriff Battlepass kotzt mich an …sind die klassischen dlc’s ausgestorben ?

    0
    • Nichtskoennr 10905 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 29.08.2025 - 18:00 Uhr
      Antwort auf Texhex81

      So lange der Battle-Pass keine Pflicht ist, ist es mir egal. Aber DLCs gibt es ja auch noch, zwar nicht mehr so oft aber es gibt noch welche

      0
  2. Hey Iceman 812505 XP Xboxdynasty All Star Gold | 29.08.2025 - 17:33 Uhr

    Hab mich gestern mal auf mittel getraut ,ja macht spass ,aber habe mir das spiel ganz anders vorgestellt.

    0

