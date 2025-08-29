Helldivers 2: Dust Devils Battle Pass-Inhalte im Trailer

Werft einen Blick auf die Inhalte des Dust Devils Warbond-Battle Pass für Helldivers 2.

Am 2. September trifft nicht nur die Erweiterung „Into The Unjust“ für Helldivers 2 ein. Wenige Tage später ist auch der Battle Pass mit freischaltbaren Inhalten für Waffen, Rüstungen und mehr verfügbar.

Was der als Dust Devils-Kriegsanleihen bezeichnete Premium-Pass zu bieten hat, zeigen euch die Entwickler in einem neuen Trailer.