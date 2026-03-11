Helldivers 2: Entrenched Division Warbond – Feuer, Gas und Schaufeln für die Front

Frontsoldaten aufgepasst: Helldivers 2 bringt am 17. März das neue Entrenched Division Premium Warbond, das den Einsatz im Schützengraben auf ein neues Level hebt. Mit neuen Waffen, Rüstungen und Extras für alle, die sich nicht scheuen, richtig dreckig zu werden, steht die nächste Offensive bevor.
Neue Waffen & Stratagems für die Front
Die Ministry of Defense hat den Einsatz brandneuer Offensiv-Ausrüstung genehmigt:
- B/FLAM-80 Cremator – schwerer Flammenwerfer mit kontinuierlichem Feuersprühstrahl.
- SMG/FLAM-34 Stoker – vielseitiges Sturmgewehr mit integriertem Verbrennungsaufsatz.
- A/GM-17 Gas Mortar Sentry – automatischer Gasgranaten-Turm für taktische Gelände-Kontrolle.
- P-69 Veto – Sekundärpistole mit Jet-unterstützten Patronen, perfekt für Abstandskämpfe.
- G-48 Giga Grenade – Wurfgranate mit enormer Sprengkraft für massiven Schaden im Graben.
- CQC-73 Entrenchment Tool – die neue Schaufel als Sekundärwaffe, direkt einsatzbereit.
Rüstungen & Capes: Schutz für jeden Soldaten
Zwei brandneue Armors bringen Style und Schutz in den Schützengraben:
- CPG-48 Sapper – mittlere Rüstung mit vielen Taschen, Concussive Padding-Passive für Explosionsschutz und zusätzlichen Wurfgegenständen. Kombiniert mit dem Dignity of Toil-Cape.
- CPH-26 Commandant – leichte Kommandanten-Rüstung mit hohem Kragen, Hazmat-Passive für Gas- und Explosionsschutz, ideal für Offiziere. Mit Crest of the Unsullied-Cape.
Extra Style: Muster, Emotes und Titel
- Heritage Olive Pattern – altmodisches, abgenutztes Design für Helmpods, Exosuits und Fahrzeuge.
- Diplomatic Handshake – klassisches Emote für respektvolle Frontsoldaten.
- Mudskipper Player Title – taucht richtig in die Schützengrab-Fantasie ein.
Das Entrenched Division Premium Warbond ist ab 17. März 2026 verfügbar. Seid ihr bereit, die Frontlinie zu stürmen, Helldivers?
5 Kommentare
Werde ich mir auch noch kaufen, vielleicht während der Osterangebote.
Ich habe das Spiel ca. 150 Stunden gespielt.
Es macht vieles richtig, aber auch einiges falsch. Die Grafik auf der XS ist mMn alles andere als zeitgemäß, trotz vieler Einstellungen ist es kantig und teilweise auch matschig.
Was das Gameplay angeht, es bockt meistens, wiederholt sich aber auch sehr oft.
Das Balancing ist eine ganz seltsame Geschichte, wir spielen auf Stufe 6-7 und es ist zwischen „pippi einfach“ bis „unschaffbar“ alles dabei und frustet dementsprechend auch.
Mit randoms ist es so eine Sache, wie in jedem Game – gibt gute Leute in dem Game, die Dir auch mal nen Fehler verzeihen, es gibt aber auch riesen Arschlöcher, die dir bei Missionsende in den Rücken schießen um an die Proben zu kommen – die Dummbeutel haben aber noch nicht gecheckt, das die gesammelten Proben eh für alle zählen.
Ein tolles Spiel, mit schwächen.
Am besten schaust Du Dir erst mal ein paar Gamplay Videos an. So wie es damals gefeiert wurde, ist es MEINER MEINUNG NACH nicht!
Ich bin damit durch.
Danke für die Warnung, werde ich mal ausführlich machen, gibt ja im Zweifel genug andere Spiele.
Ach ja, so ein bisschen Pay2win ist auch an Board.
Das sehen zwar die Fanboys anders, aber ich bleibe dabei!
Netter Trailer aber ich bin da schon weiter gezogen.