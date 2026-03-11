Helldivers 2: Entrenched Division Warbond – Feuer, Gas und Schaufeln für die Front

Helldivers 2 bringt neues Premium-Warbond mit Flammenwerfern, Gasgranaten und Schaufeln für die Frontsoldaten!

Frontsoldaten aufgepasst: Helldivers 2 bringt am 17. März das neue Entrenched Division Premium Warbond, das den Einsatz im Schützengraben auf ein neues Level hebt. Mit neuen Waffen, Rüstungen und Extras für alle, die sich nicht scheuen, richtig dreckig zu werden, steht die nächste Offensive bevor.

Neue Waffen & Stratagems für die Front

Die Ministry of Defense hat den Einsatz brandneuer Offensiv-Ausrüstung genehmigt:

B/FLAM-80 Cremator – schwerer Flammenwerfer mit kontinuierlichem Feuersprühstrahl.

– schwerer Flammenwerfer mit kontinuierlichem Feuersprühstrahl. SMG/FLAM-34 Stoker – vielseitiges Sturmgewehr mit integriertem Verbrennungsaufsatz.

– vielseitiges Sturmgewehr mit integriertem Verbrennungsaufsatz. A/GM-17 Gas Mortar Sentry – automatischer Gasgranaten-Turm für taktische Gelände-Kontrolle.

– automatischer Gasgranaten-Turm für taktische Gelände-Kontrolle. P-69 Veto – Sekundärpistole mit Jet-unterstützten Patronen, perfekt für Abstandskämpfe.

– Sekundärpistole mit Jet-unterstützten Patronen, perfekt für Abstandskämpfe. G-48 Giga Grenade – Wurfgranate mit enormer Sprengkraft für massiven Schaden im Graben.

– Wurfgranate mit enormer Sprengkraft für massiven Schaden im Graben. CQC-73 Entrenchment Tool – die neue Schaufel als Sekundärwaffe, direkt einsatzbereit.

Rüstungen & Capes: Schutz für jeden Soldaten

Zwei brandneue Armors bringen Style und Schutz in den Schützengraben:

CPG-48 Sapper – mittlere Rüstung mit vielen Taschen, Concussive Padding-Passive für Explosionsschutz und zusätzlichen Wurfgegenständen. Kombiniert mit dem Dignity of Toil -Cape.

– mittlere Rüstung mit vielen Taschen, Concussive Padding-Passive für Explosionsschutz und zusätzlichen Wurfgegenständen. Kombiniert mit dem -Cape. CPH-26 Commandant – leichte Kommandanten-Rüstung mit hohem Kragen, Hazmat-Passive für Gas- und Explosionsschutz, ideal für Offiziere. Mit Crest of the Unsullied-Cape.

Extra Style: Muster, Emotes und Titel

Heritage Olive Pattern – altmodisches, abgenutztes Design für Helmpods, Exosuits und Fahrzeuge.

– altmodisches, abgenutztes Design für Helmpods, Exosuits und Fahrzeuge. Diplomatic Handshake – klassisches Emote für respektvolle Frontsoldaten.

– klassisches Emote für respektvolle Frontsoldaten. Mudskipper Player Title – taucht richtig in die Schützengrab-Fantasie ein.

Das Entrenched Division Premium Warbond ist ab 17. März 2026 verfügbar. Seid ihr bereit, die Frontlinie zu stürmen, Helldivers?