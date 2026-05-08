Helldivers 2: Entwickler reagieren auf Community-Kritik

Helldivers 2 reagiert auf massive Kritik – Arrowhead verspricht große Änderungen für Galactic War und Endgame.

Nach der jüngsten Welle negativer Steam-Bewertungen hat sich Arrowhead Game Studios ausführlich zur Zukunft von Helldivers 2 geäußert und zahlreiche geplante Verbesserungen für Gameplay, Progression und den Galactic War vorgestellt.

In einer neuen Mitteilung an die Community erklärte das Studio, dass Helldivers 2 für das Team eine große Bedeutung habe und man künftig transparenter kommunizieren wolle. Besonders im Fokus stehen derzeit Stabilität, Langzeitmotivation und die Weiterentwicklung des Galactic War.

Laut Arrowhead wurde das Team, das an Meta-Progression und dem Galactic War arbeitet, inzwischen deutlich erweitert. Ziel sei es, langfristige Systeme auszubauen und Spielern mehr Motivation sowie stärkere Auswirkungen ihrer Entscheidungen zu bieten.

Geplant sind unter anderem bedeutungsvollere Belohnungen, neue Community-Progressionssysteme und größere Kampagnen-Events, die sich über mehrere Wochen erstrecken sollen. Zusätzlich sollen Entscheidungen der Community künftig stärkere Konsequenzen für den Verlauf des Galactic War haben.

Erste Ergebnisse dieser Arbeiten sollen bereits im Sommer sichtbar werden.

Auch die Kritik an versteckten Balance-Anpassungen und nicht dokumentierten Änderungen wurde direkt angesprochen. Arrowhead räumte ein, dass manche Gameplay-Anpassungen nicht ausreichend kommuniziert wurden. Die internen Prozesse sollen deshalb verbessert werden, damit zukünftige Patchnotes vollständiger und transparenter ausfallen.

Darüber hinaus kündigte das Studio regelmäßigeres Community-Feedback und häufigere Entwickler-Updates an. Dabei sollen insbesondere technische Verbesserungen, Performance-Probleme, Balancing und die langfristige Vision des Spiels stärker erklärt werden.

Zusätzlich arbeitet Arrowhead offenbar an erweiterten Testprogrammen. Neben geschlossenen Tests werden künftig auch öffentliche Beta-Phasen geprüft, um Balance-Änderungen vor dem Release breiter testen zu können.

Ein weiterer Kritikpunkt der Community betraf die Exosuits im kostenpflichtigen „Exo Experts“-Warbond. Das Studio erklärte hierzu, dass man die Diskussionen verstanden habe und künftig stärker auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gameplay-Freischaltungen und kostenpflichtigen Inhalten achten wolle.

Gleichzeitig bestätigte Arrowhead, dass zukünftige Fahrzeuge auch direkt über Gameplay freigeschaltet werden können.

Außerdem befinden sich neue rote Stratagems, zusätzliche Schiffsmodule und eine Erweiterung der Spielerprogression bis Level 150 und darüber hinaus aktiv in Entwicklung.

Mit den angekündigten Änderungen versucht Arrowhead offensichtlich, das Vertrauen vieler langjähriger Spieler zurückzugewinnen und die langfristige Zukunft von Helldivers 2 stärker auf Community-Wünsche auszurichten.