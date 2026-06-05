Helldivers 2: Große Progression-Überarbeitung und Level-Cap 300 angekündigt

Arrowhead Game Studios hat einen umfangreichen Ausblick auf die Zukunft von Helldivers 2 veröffentlicht. In einem ausführlichen Entwickler-Update stellte Game Director Mikael Eriksson zahlreiche Änderungen an den Community- und Fortschrittssystemen des Spiels vor.

Bereits im Juni startet mit den neuen Galactic War Campaigns die nächste Evolutionsstufe der bisherigen Major Orders. Die Kampagnen sollen zwischen einer und drei Wochen dauern und den Verlauf des Galaktischen Krieges übersichtlicher darstellen. Gleichzeitig werden neue Belohnungen eingeführt, die über die bisherigen Medaillen hinausgehen. Als erste freischaltbare Belohnung wurde ein neues FRV-Fahrzeug angekündigt.

Auch die persönliche Progression der Spieler soll ausgebaut werden. Das bisherige Personal-Order-System wird langfristig durch ein neues System für persönliche Kampagnenfortschritte ersetzt. Künftig sollen Spieler innerhalb jeder Galactic-War-Kampagne eigene Fortschrittsleisten und exklusive Belohnungen freischalten können.

Darüber hinaus arbeitet das Studio an den sogenannten Planet Warfronts. Dabei sollen Planeten künftig in verschiedene Kriegszonen unterteilt werden, darunter Verteidigungsgebiete, Frontlinien und feindlich kontrollierte Regionen. Strategische Ziele wie Städte oder wichtige Einrichtungen sollen direkten Einfluss auf den Verlauf der Kämpfe und verfügbare Missionen haben.

Eine weitere große Baustelle betrifft die Super Destroyer. Arrowhead plant eine umfassende Überarbeitung des Schiffsmodul-Systems, um Spielern mehr Freiheiten bei Spezialisierungen und Fortschritten zu bieten. Zusätzlich befindet sich erstmals ein komplett neues Schiff in Entwicklung. Dafür wurde intern sogar ein eigenes Entwicklerteam geschaffen.

Neben den langfristigen Plänen wurden auch zahlreiche Verbesserungen für die nahe Zukunft bestätigt. Dazu gehören acht statt vier Emote-Slots, ein überarbeitetes Assisted-Reload-System, Verbesserungen bei Stim-Eingaben sowie Optimierungen an Menüs und der Spielökonomie.

Für die kommenden Monate stehen außerdem Lösungen für das häufig kritisierte Stratagem-Bouncing, Verbesserungen beim Hellpod-Steuern und Anpassungen an der Bewegungs- und Kollisionsphysik auf dem Plan.

Besonders interessant für Veteranen: Das aktuelle Level-Limit wird künftig von 150 auf 300 erhöht und soll Teil des erweiterten Fortschrittssystems werden.