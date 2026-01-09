Helldivers 2: Großes Update bringt extreme Verluste für die Truppen

Arrowhead‑Chef warnt: Beim nächsten großen Udpate werden viele Helldivers sterben.

Arrowhead‑Chef Shams Jorjani hat in einer spontanen Discord‑Fragerunde angedeutet, dass das nächste große Update für Helldivers 2 alles andere als harmlos ausfallen wird.

Auf die Bitte nach einem winzigen Hinweis antwortete er lediglich: Viele Helldivers werden sterben.

Eine Aussage, die zwar perfekt zum chaotischen Charakter des Spiels passt, aber kaum verrät, was tatsächlich bevorsteht.

Auf die Frage nach Fortschritten bei der Roadmap erklärte Jorjani, dass intern weiterhin diskutiert werde. Man wolle Wege finden, Pläne für die Spielqualität und bestimmte Roadmap‑Elemente zu teilen, ohne dabei Story‑Inhalte oder größere Überraschungen vorwegzunehmen.

Auch zu den Major Orders äußerte er sich. Ein Nutzer behauptete, der aktuelle Auftrag sei mathematisch unmöglich. Jorjani widersprach vorsichtig und meinte, soweit er wisse, habe es noch nie einen Auftrag gegeben, der tatsächlich nicht erfüllbar war. Einige seien extrem schwer, doch die Community habe schon oft überrascht und selbst harte Ziele erreicht.

Er verwies zudem auf die Arbeit des internen Dungeon‑Master‑Teams rund um Joel, das seit Release immer weiter an den dynamischen Abläufen feilt.

Besonders interessant war seine Erklärung, wie Arrowhead Updates plant. Man arbeite ähnlich wie ein Spielleiter in einem Rollenspiel: Es gebe eine grobe Kampagne mit möglichen Ausgängen, aber keine starren Details. Das Team wisse ungefähr, wohin die Reise im nächsten großen Update führt, halte sich aber bewusst Freiraum, um flexibel reagieren zu können.