Helldivers 2: Halo 3: ODST Hinweise im neuen Trailer

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Helldivers 2 auf Xbox Series X|S am 26. August 2025 sorgt ein neuer Trailer für Aufsehen.
In den letzten Sekunden des „Bring the Boom“-Trailers zeigen sich auffällige Parallelen zu Halo 3: ODST. Die Szene spielt in einer düsteren, regenverhangenen Stadt, begleitet von einem jazzartigen Musikstück, das stark an den ikonischen Soundtrack von ODST erinnert.
Zudem ist ein Drop-Pod zu sehen, der dem M8900-Modell der Orbital Drop Shock Troopers ähnelt – ein zentrales Element aus Halo 3: ODST. Entwickler Arrowhead Game Studios hat sich bislang zurückhaltend bei IP-Crossovers gezeigt, doch ODST passt stilistisch und thematisch gut zu Helldivers 2. Beide Spiele setzen auf bodennahe Sci-Fi-Krieger, die per Kapsel in feindliche Gebiete abspringen. Die Ästhetik und das Setting von ODST ergänzen die düstere, militärisch geprägte Welt von Helldivers 2 auf natürliche Weise.
Ob es sich um ein vollständiges Crossover handelt oder lediglich um kosmetische Inhalte wie Rüstungen, Waffen oder Embleme, ist noch nicht bestätigt. Die Hinweise im Trailer lassen jedoch vermuten, dass Xbox-Spieler zum Launch mit Halo-inspirierten Inhalten rechnen dürfen. Weitere Details könnten in den kommenden Wochen folgen. Helldivers 2 ist bereits für PlayStation 5 und PC erhältlich und wird mit der Xbox-Version am 26. August erstmals plattformübergreifend spielbar sein.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das fände ich sehr cool.
Der ODST Soundtrack ist einfach legendär, ich liebe die Atmosphäre des Spiels, ein Crossover wäre was Schönes in Helldivers zum Anfang auf der Xbox, noch schöner wäre ein ODST2 als Ankündigung von Microsoft 👍.
Wäre natürlich ein sehr geniales Crossover 💚
Fände ich super wenn es Rüstung und andere Sachen von ODST geben würde.
ODST ist mein Lieblings Halo Teil, Spiel und Soundtrack einfach nur geil.
TOP👍
Wow, kann dem Artikel nur zustimmen. Das sieht sowas von nach ODST aus😱😱😱
Wäre echt der Hammer. ODST ist nicht weniger als eines der besten Spiele des Halo Franchises. Hoffe es kommt wirklich so.