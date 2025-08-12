Helldivers 2: Halo 3: ODST Hinweise im neuen Trailer

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Helldivers 2 auf Xbox Series X|S am 26. August 2025 sorgt ein neuer Trailer für Aufsehen.

In den letzten Sekunden des „Bring the Boom“-Trailers zeigen sich auffällige Parallelen zu Halo 3: ODST. Die Szene spielt in einer düsteren, regenverhangenen Stadt, begleitet von einem jazzartigen Musikstück, das stark an den ikonischen Soundtrack von ODST erinnert.

Zudem ist ein Drop-Pod zu sehen, der dem M8900-Modell der Orbital Drop Shock Troopers ähnelt – ein zentrales Element aus Halo 3: ODST. Entwickler Arrowhead Game Studios hat sich bislang zurückhaltend bei IP-Crossovers gezeigt, doch ODST passt stilistisch und thematisch gut zu Helldivers 2. Beide Spiele setzen auf bodennahe Sci-Fi-Krieger, die per Kapsel in feindliche Gebiete abspringen. Die Ästhetik und das Setting von ODST ergänzen die düstere, militärisch geprägte Welt von Helldivers 2 auf natürliche Weise.

Ob es sich um ein vollständiges Crossover handelt oder lediglich um kosmetische Inhalte wie Rüstungen, Waffen oder Embleme, ist noch nicht bestätigt. Die Hinweise im Trailer lassen jedoch vermuten, dass Xbox-Spieler zum Launch mit Halo-inspirierten Inhalten rechnen dürfen. Weitere Details könnten in den kommenden Wochen folgen. Helldivers 2 ist bereits für PlayStation 5 und PC erhältlich und wird mit der Xbox-Version am 26. August erstmals plattformübergreifend spielbar sein.