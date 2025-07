Helldivers 2: Inhalte für die kommende Jahre bereits geplant

Im August erscheint Helldivers 2 nach knapp anderthalbjähriger PlayStation-Konsolenexklusivität auch für Xbox Series X|S. Ein Beitritt in das Angebot des Xbox Game Pass ist nicht geplant.

Seit der Veröffentlichung für die PlayStation 5 wurde der Koop-Shooter von Entwickler Arrowhead Game Studios regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Und auch in Zukunft soll die Unterstützung wohl noch jahrelang ungebremst fortgesetzt werden.

So schreibt Community-Managerin Katherine Baskin auf dem offiziellen Discord-Server von Helldivers 2, dass sie bereits wisse, was in den nächsten Jahren auf die Helldivers zukommen werde. Diese Pläne seien allerdings nicht in Stein gemeißelt und könnten noch verändert werden.