Helldivers 2: Into the Unjust-Trailer voller Ungeziefer

Image: PlayStation Publishing LLC

Im Launch-Trailer zu Into the Unjust für Helldivers 2, bringen die Soldaten den Kampf in die Terminid-Hive-Welten.

PlayStation Studios veröffentlicht den Launch-Trailer zu Into the Unjust. Das große Update für Helldivers 2 ist ab heute für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.

Im neuen Spielupdate begeben sich die Helldivers auf den Heimatplanten der Terminiden, um die außerirdische Plage in einer Rachemission zu vernichten.

Es erwarten euch neue Gegnertypen, spannende Missionen, fremdartige Welten und spektakuläre Bestien.

Packt euer Insektenspray ein und zieht in den Kampf!

  2. Dreizehn 7540 XP Beginner Level 4 | 02.09.2025 - 13:10 Uhr

    Das Playstation Logo am Anfang ist immer noch sehr komisch 🙄🤣aber….vllt geht’s jetzt auch mal miteinander ❎🎮

    0
  3. RappScallion 4980 XP Beginner Level 2 | 02.09.2025 - 13:21 Uhr

    Das Game ist genial. Dass man sich da mit allen möglichen Waffen und Gadgets versehentlich gegenseitig umbringen kann, ist echt zum totlachen. Ich hab z.B. immer noch keine Ahnung, wie man den Mörser benutzen soll, ohne verheerenden Schaden im eigenen Trupp anzurichten.😆

    1
  6. xXxTanithxXx 78975 XP Tastenakrobat Level 4 | 02.09.2025 - 16:11 Uhr

    Spiel ist gut aber ich habe jetzt nach dem update immer noch probleme irgendwo irgendjemand zu joinen ( zeitüberschreitung). Ich bin nur solo unterwegs und höhere wie Stufe 3 schwierigkeit Pack ich nicht allein. Habe nur Probleme bei hd2 woanders nicht.

    0
  7. KirkZero 8980 XP Beginner Level 4 | 02.09.2025 - 16:29 Uhr

    Ich hab da so Bock drauf, aber ist im Moment einfach nicht drin 🙁

    0

