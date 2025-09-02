Helldivers 2: Into the Unjust-Trailer voller Ungeziefer

Im Launch-Trailer zu Into the Unjust für Helldivers 2, bringen die Soldaten den Kampf in die Terminid-Hive-Welten.

PlayStation Studios veröffentlicht den Launch-Trailer zu Into the Unjust. Das große Update für Helldivers 2 ist ab heute für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.

Im neuen Spielupdate begeben sich die Helldivers auf den Heimatplanten der Terminiden, um die außerirdische Plage in einer Rachemission zu vernichten.

Es erwarten euch neue Gegnertypen, spannende Missionen, fremdartige Welten und spektakuläre Bestien.

Packt euer Insektenspray ein und zieht in den Kampf!