Helldivers 2: Into the Unjust-Trailer voller Ungeziefer

PlayStation Studios veröffentlicht den Launch-Trailer zu Into the Unjust. Das große Update für Helldivers 2 ist ab heute für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.
Im neuen Spielupdate begeben sich die Helldivers auf den Heimatplanten der Terminiden, um die außerirdische Plage in einer Rachemission zu vernichten.
Es erwarten euch neue Gegnertypen, spannende Missionen, fremdartige Welten und spektakuläre Bestien.
Packt euer Insektenspray ein und zieht in den Kampf!
Genialer Trailer 😆
Das Playstation Logo am Anfang ist immer noch sehr komisch 🙄🤣aber….vllt geht’s jetzt auch mal miteinander ❎🎮
Das Game ist genial. Dass man sich da mit allen möglichen Waffen und Gadgets versehentlich gegenseitig umbringen kann, ist echt zum totlachen. Ich hab z.B. immer noch keine Ahnung, wie man den Mörser benutzen soll, ohne verheerenden Schaden im eigenen Trupp anzurichten.😆
Haha…den mörser am besten nur bei der Verteidigung nutzen.und wenn der mörser steht nie in den Nahkampf gehen😅
Das mussten wir auch erst lerne🤣
Ja gut, wer geht auch freiwillig in den Nahkampf? Die kommen ja zu uns, ob wir wollen, oder nicht.
Den Mörser am besten wenn du die Verteidigungsschlacht spielst nutzen . (ich meine das war die 20min Mission)
Ich seh da keine Nummern an den Missionen.🤔
Jetzt hab ich es kapiert, sorry.
Kein Problem 🙂
Leute mit na Shotgun 🤣
Stimmt 😂
Oh das klingt spannend 🙂 macht bitte mal ein starship troopers spiel 🙂
Guter Trailer, scheint ganz spaßig zu sein.
Spiel ist gut aber ich habe jetzt nach dem update immer noch probleme irgendwo irgendjemand zu joinen ( zeitüberschreitung). Ich bin nur solo unterwegs und höhere wie Stufe 3 schwierigkeit Pack ich nicht allein. Habe nur Probleme bei hd2 woanders nicht.
Ist dein nat Typ offen?
Frage für ein Freund ….
Ich hab da so Bock drauf, aber ist im Moment einfach nicht drin 🙁