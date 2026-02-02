Helldivers 2: Knackt die 20‑Millionen‑Marke – Bericht

Helldivers 2 knackt die 20‑Millionen‑Marke – und zeigt der Branche erneut, warum Koop‑Shooter fast unsterblich sind!

Es gibt Erfolgsgeschichten, die sich langsam aufbauen – und dann gibt es Helldivers 2, das zwei Jahre nach Release immer noch Zahlen schreibt, die man sonst nur von Live‑Service‑Giganten kennt.

Laut einer neuen Analyse von Alinea Analytics hat der Koop‑Shooter im Monat Januar die Marke von 20 Millionen verkauften Einheiten überschritten. Ohne Mikrotransaktionen wohlgemerkt.

Allein die Vollpreiskäufe sollen bereits über 700 Millionen Dollar Umsatz generiert haben.

Was diese Zahl so bemerkenswert macht, ist nicht nur die schiere Größe, sondern die Konstanz: Trotz Kontroversen, Serverproblemen und hitzigen Community‑Debatten bleibt das Spiel ein Dauerbrenner.

Steam bleibt das Herzstück – und das mit Abstand

Wer einmal in die Steam‑Charts geschaut hat, dürfte nicht überrascht sein: 13,1 Millionen Verkäufe stammen laut Alinea von Valves Plattform.

Fast 800.000 User‑Reviews sprechen dieselbe Sprache. Dazu kommt ein spannender Nebeneffekt: Die Helldivers‑Community überschneidet sich massiv mit anderen Koop‑Hits. 64 % der Spieler haben Left 4 Dead 2 gespielt, 52 % Lethal Company. Ein Ökosystem, das einander befeuert.

PlayStation und Xbox liefern solide Beiträge

Auf der PS5 soll Helldivers 2 rund 5,6 Millionen Einheiten verkauft haben – ein starkes Ergebnis für ein Spiel, das ursprünglich als PlayStation‑Flaggschiff galt.

Und selbst die Xbox‑Version, die erst im August 2025 erschien, steuerte bereits 1,6 Millionen Verkäufe bei. Der Release wurde damals geschickt mit dem Halo 3: ODST Legendary Warbond verknüpft – offenbar ein lohnender Schachzug.

3,6 Millionen aktive Spieler allein im Januar

Alinea schätzt, dass im vergangenen Monat 3,6 Millionen Spieler aktiv waren – ein Wert, der zeigt, dass Helldivers 2 längst nicht in die Spätphase eines typischen Live‑Service‑Titels eingetreten ist. Stattdessen wirkt es, als hätte das Spiel eine stabile, langfristige Community aufgebaut, die regelmäßig zurückkehrt.

Helldivers 2 ist damit nicht nur ein kommerzieller Triumph, sondern ein Lehrstück für die Branche: Koop‑Shooter funktionieren – wenn sie Herz, Chaos und eine klare Identität haben.