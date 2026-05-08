Helldivers 2: Nächste Review-Bombing-Welle auf Steam wegen Endgame- und Update-Frust

Die aktuellen Steam-Bewertungen von Helldivers 2 sind auf „Größtenteils negativ“ gefallen, nachdem eine neue Welle kritischer Rezensionen für deutlichen Unmut innerhalb der Community gesorgt hat.

Von den zuletzt rund 9.700 abgegebenen Bewertungen fallen aktuell nur etwa 39 Prozent positiv aus. Trotz dieses starken Einbruchs bleibt die Gesamtwertung des Spiels weiterhin bei „Sehr positiv“ mit rund 76 Prozent positiven Bewertungen aus insgesamt mehr als 623.000 Rezensionen.

Es handelt sich bereits um die dritte größere Phase von Review-Bombing seit dem Release des Koop-Shooters. Viele langjährige Spieler werfen Entwickler Arrowhead Game Studios vor, den Fokus zu stark auf neue kostenpflichtige Warbonds zu legen, während technische Probleme, Gameplay-Balance und Inhalte für das Endgame nicht ausreichend verbessert würden.

Kritisiert wird außerdem, dass sich das Spielerlebnis nach vielen Stunden zunehmend repetitiv anfühlen soll. Zwar veröffentlichte Arrowhead im Jahr 2026 mehrere größere Updates mit neuen Gebieten, zusätzlichen Gegnertypen und weiteren Inhalten, doch ein Teil der Community hält diese Erweiterungen offenbar weiterhin für nicht ausreichend.

In einem aktuellen Austausch mit Spielern erklärte das Entwicklerteam, dass man die Beschwerden verstehe und künftig transparenter kommunizieren wolle. Gleichzeitig kündigte Arrowhead an, verstärkt an Fehlerbehebungen und weiteren Verbesserungen zu arbeiten.

Wie stark sich die aktuelle Kritik langfristig auf die Spielerbasis und die Wahrnehmung von Helldivers 2 auswirkt, bleibt derzeit offen.