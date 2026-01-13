Helldivers 2: Neue Tarnwaffen, Sensor‑Ghost‑Rüstungen und fiese Gadgets

Image: PlayStation Publishing LLC

Neues Stealth‑Arsenal für Helldivers 2: Redacted Regiment Warbond erscheint am 20. Januar.

Mit dem Redacted Regiment Premium Warbond liefert das Verteidigungsministerium am 20. Januar ein komplettes Stealth‑Paket für verdeckte Einsätze in Helldivers 2.

Das Set enthält das präzise R‑72 Censor und das vollautomatische AR‑59 Suppressor, beide mit integriertem Schalldämpfer, sowie die P‑35 Re‑Educator, eine Dart‑Pistole, die Gegner in Verwirrung oder Fehlfunktionen stürzt.

Für lautere Methoden stehen das B/MD C4 Pack mit sechs haftenden Ladungen und die TM‑01 Lure Mine bereit, die Feinde anlockt und im perfekten Moment detoniert.

Optisch rüstet das Warbond mit zwei neuen Rüstungen auf: der RS‑89 Shadow Paragon‑Leichtpanzerung voller taktischer Taschen und der RS‑67 Null Cipher‑Mittelpanzerung, die dank radarabsorbierender Beschichtung und Heat‑Baffle nahezu unsichtbar macht. Beide verfügen über das Reduced‑Signature‑Passive, das Geräuschpegel und Sichtbarkeit deutlich senkt.

Ergänzt wird das Set durch die Capes Pillar of the Abyss und Triangulation Veil, einen neuen Sieg‑Pose‑Emote und den Booster Concealed Insertion, der euren Hellpod bei der Landung in Rauch hüllt.

Abgerundet wird das Paket durch einen neuen Spielertitel, dessen Details streng geheim bleiben. Redacted Regiment landet am 20. Januar im Arsenal der Helldivers und liefert alles, was ihr für chirurgische Einsätze braucht – präzise, leise und tödlich.

  4. Orbit 32015 XP Bobby Car Bewunderer | 13.01.2026 - 18:36 Uhr

    Helldivers ist ideal für mal eben kurz daddeln. Stehe voll drauf.

    0
  5. RumRoGERs 118525 XP Scorpio King Rang 4 | 13.01.2026 - 19:45 Uhr

    Sieht gut aus. Ich muss es mal wieder zocken.
    Ich hatte da schon echt paar crazy Kreischer Lobbys.

    0

