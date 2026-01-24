Helldivers 2: Neue Waffen, neue Rüstungen, neue Chaos‑Optionen

Helldivers 2 legt nach: Redacted Regiment Premium Warbond jetzt verfügbar – neue Waffen, neue Rüstungen, neue Chaos‑Optionen.

Mit dem Redacted Regiment Premium Warbond erhält Helldivers 2 eine weitere Ausrüstungserweiterung, die sofort im Spiel verfügbar ist. Das Paket richtet sich an Spieler, die verdeckt operieren und präzise Angriffe bevorzugen. Neue Waffen, zusätzliche Rüstungssets und frische kosmetische Optionen erweitern das taktische Spektrum und ermöglichen Spielstile, die stärker auf Mobilität und Überraschungsmomente setzen.

Die Inhalte des Warbonds fügen sich nahtlos in das bestehende Progressionssystem ein und bieten zusätzliche Möglichkeiten, Missionen effizienter oder aggressiver anzugehen.

Für Fans, die regelmäßig neue Ausrüstung suchen oder ihren Loadout weiter verfeinern möchten, liefert Redacted Regiment genau die richtige Mischung aus Stil und Funktionalität.