Helldivers 2: Neuer „Exo Experts Warbond“ erscheint im April

Helldivers 2 erhält am 28. April den Exo Experts Warbond mit neuen Inhalten.

Helldivers 2 erhält ein neues Update in Form des Exo Experts Warbond, der am 28. April veröffentlicht wird.

Der neue Warbond setzt den Fokus auf mechanisierte Ausrüstung und erweitert das Spiel um zusätzliche Inhalte rund um den Einsatz von Exo-Technologie. Spieler sollen damit noch stärker in das Konzept einer „mech-enhanced managed democracy“ eingebunden werden.

Im Mittelpunkt stehen neue Ausrüstungsoptionen und spielerische Erweiterungen, die den Kampf auf feindlichem Terrain weiter variieren sollen. Der Warbond ist darauf ausgelegt, den progressiven Einsatz von mechanisierten Einheiten stärker in den Spielstil zu integrieren.

Die Präsentation des Updates betont zudem eine klare Weiterentwicklung des bestehenden Systems, bei dem koordinierte Einsätze und taktisches Vorgehen weiterhin im Vordergrund stehen.

Der Exo Experts Warbond erscheint am 28. April für Helldivers 2.