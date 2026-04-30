Helldivers 2: Neuer Trailer zeigt Liberation for Your Leisure

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Image: PlayStation Publishing LLC

Helldivers 2 zeigt im neuen Xbox-Trailer „Liberation for Your Leisure“ und inszeniert befreite Welten als Urlaubsziele.

Für Helldivers 2 wurde ein neuer Xbox-Trailer veröffentlicht, der den Fokus auf frische Einsatzgebiete und neue planetare Umgebungen legt.

Arrowhead Game Studios zeigt darin verschiedene neue Schauplätze, die künftig in den Missionen der Spieler eine Rolle spielen. Im Mittelpunkt stehen dabei unterschiedliche Planeten, die jeweils eigene visuelle und spielerische Besonderheiten mitbringen.

Der Trailer hebt vor allem die Vielfalt der Umgebungen hervor und gibt einen Ausblick auf neue Einsatzszenarien, die sich in zukünftigen Missionen ergeben. Dabei stehen kooperative Action und taktisches Vorgehen weiterhin im Vordergrund.

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3 Kommentare Added

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  2. Dreizehn 8840 XP Beginner Level 4 | 30.04.2026 - 10:48 Uhr

    Gestern reingeschaut..und ja…macht wieder Bock.das 1 biom ist sehr cool…schon fast friedlich….freu mich auf die neuen mechs

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  3. KeKsBrei 71070 XP Tastenakrobat Level 1 | 30.04.2026 - 11:03 Uhr

    Glaube verpasse hier ein großartiges Game… hausiert immer noch in meiner Wunschliste.

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