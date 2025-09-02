Helldivers 2: PlayStation dominiert die Xbox-Charts

Helldivers 2 hat sich aktuell den Platz als #1 Top Paid Game im US-amerikanischen Xbox Store gesichert.

Die reguläre Version des Spiels führt die Verkaufscharts an und zeigt damit, wie stark die Nachfrage nach dem Koop-Shooter auch auf Microsofts Plattform ist.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Helldivers 2 Super Citizen Edition ebenfalls unter den Top-Titeln rangiert und sich derzeit auf Platz #3 befindet.

Der Erfolg kommt nur wenige Tage nach dem historischen Launch des Spiels auf Xbox Series X|S, wo es als erstes Sony-publiziertes Spiel auf einer konkurrierenden Konsole veröffentlicht wurde.

Laut Schätzungen von Alinea Analytics wurden bereits über 600.000 Einheiten auf Xbox verkauft, während die Gesamtzahl der Spieler über alle Plattformen hinweg bei über 500.000 gleichzeitig aktiven Nutzern lag.

Mit neuen Inhalten wie dem Halo ODST-Crossover und einem bewährten Live-Service-Modell gelingt es Helldivers 2, auch nach dem PS5- und PC-Erfolg auf Xbox durchzustarten.

Der Titel ist nicht im Game Pass enthalten, was die Verkaufszahlen umso beeindruckender macht. Arrowhead Studios und Sony Interactive Entertainment zeigen damit, dass Plattformgrenzen zunehmend durchlässiger werden – zumindest für ausgewählte Sony-Titel.