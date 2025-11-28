Helldivers 2: Python Commandos Warbond mit neuen Waffen und Dschungelkämpfern

Die Veröffentlichung des Python Commandos Warbond für Helldivers 2 erweitert das Koop-Actionspiel um zusätzliche Inhalte, die ihr ab dem 2. Dezember 2025 im Acquisitions Center freischalten könnt.

Das Premium Warbond richtet sich an Spieler, die ihre Ausrüstung im Kampf für Super Earth erweitern möchten. Es bietet neue Waffen, frische Ausrüstung und spezielle Rüstungen, die für Einsätze in dichten Dschungelgebieten geeignet sind.

Der Fokus liegt auf lautlosen Angriffen und taktischen Manövern, die euch ermöglichen sollen, Gegner aus dem Hinterhalt auszuschalten.

Um das Warbond zu nutzen, benötigt ihr das Hauptspiel Helldivers 2, ausreichend Super Credits und den entsprechenden Spielfortschritt. Sony und Arrowhead Studios setzen damit erneut auf erweiterte Individualisierungsmöglichkeiten, die für zusätzliche Vielfalt innerhalb der Community sorgen.

Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 und PC erhalten damit frische Anreize, ihre Loadouts anzupassen und neue Strategien im Koop-Modus auszuprobieren.