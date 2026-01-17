Helldivers 2: Redacted Regiment Warbond bringt neues Spec Ops Arsenal

Ein frisches Ausrüstungspaket erweitert Helldivers 2, denn das neue Redacted Regiment Warbond bringt ein Arsenal mit, das speziell für verdeckte Operationen und nächtliche Gefechte entwickelt wurde.
Die Entwickler setzen auf einen Mix aus taktischer Ausrüstung und explosiver Feuerkraft, der den Einsatztrupps neue Möglichkeiten eröffnet, ihre Missionen mit Präzision und Wucht zu erfüllen.
Der Warbond stellt ein Loadout bereit, das auf lautlose Bewegungen und schnelle Angriffe ausgelegt ist. Die Ausrüstung unterstützt ein Vorgehen aus dem Schatten, kombiniert mit Waffen, die im richtigen Moment für gewaltige Detonationen sorgen. Die Mischung aus taktischem Werkzeug und Spec Ops Gear verleiht den Einsätzen eine neue Dynamik, die besonders in chaotischen Gefechten zur Geltung kommt.
Um den Warbond freizuschalten, wird das Basisspiel, der Kauf von Super Credits sowie der entsprechende Spielfortschritt benötigt. Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, steht das komplette Paket bereit und erweitert die Ausrüstungspalette der Helldivers um zusätzliche Optionen für anspruchsvolle Missionen.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hoffe wirklich das es bald mal im Sale ist 😮💨
Warte nicht zu lange, sonst spielt es kaum noch jemand. Das Spiel ist eher für Multiplayer ausgelegt als für Singleplayer und je weniger Leute spielen desto häufiger schlagen die wöchentlichen major order fehl. Das sind Aufgaben die die gesamte Community schaffen muss. Ich hatte letztens erst gesehen, dass Helldiver 2 bereits 90% der Spielerbasis verloren hat.
Ich glaube auch irgendwie nicht, dass Sony so sehr bald das Spiel auf der Xbox im Sale anbieten wird.
90% sind schon heftig, wollte auch erst auf ein Angebot warten 🙄.
Ich danke dir für deine Info 👍🏻 nur wenn Sony kein Angebot für Xbox Spieler in naher Zukunft macht dann sollen sie es halt behalten. Mit Styx3 und Resident evil Requiem kommen zwei super spiele für mich da ist Helldivers 2 mir dann auch egal .😅
Muss auch mal wieder reinschauen es soll ja angeblich jetzt ne minigun auch geben.