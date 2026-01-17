Helldivers 2: Redacted Regiment Warbond bringt neues Spec Ops Arsenal

Ein frisches Ausrüstungspaket erweitert Helldivers 2, denn das neue Redacted Regiment Warbond bringt ein Arsenal mit, das speziell für verdeckte Operationen und nächtliche Gefechte entwickelt wurde.

Die Entwickler setzen auf einen Mix aus taktischer Ausrüstung und explosiver Feuerkraft, der den Einsatztrupps neue Möglichkeiten eröffnet, ihre Missionen mit Präzision und Wucht zu erfüllen.

Der Warbond stellt ein Loadout bereit, das auf lautlose Bewegungen und schnelle Angriffe ausgelegt ist. Die Ausrüstung unterstützt ein Vorgehen aus dem Schatten, kombiniert mit Waffen, die im richtigen Moment für gewaltige Detonationen sorgen. Die Mischung aus taktischem Werkzeug und Spec Ops Gear verleiht den Einsätzen eine neue Dynamik, die besonders in chaotischen Gefechten zur Geltung kommt.

Um den Warbond freizuschalten, wird das Basisspiel, der Kauf von Super Credits sowie der entsprechende Spielfortschritt benötigt. Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, steht das komplette Paket bereit und erweitert die Ausrüstungspalette der Helldivers um zusätzliche Optionen für anspruchsvolle Missionen.