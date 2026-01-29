Helldivers 2: Schild, Vorschlaghammer und neue Stratagems bestätigt

Mit dem kommenden Siege Breakers Warbond rüstet Helldivers 2 seine Truppen für den nächsten Vorstoß gegen die Feinde der Supererde aus.

Ab dem 3. Februar erhalten Spieler Zugriff auf ein Paket, das klar auf Durchschlagskraft und Frontlinienpräsenz ausgelegt ist. Schon die ersten Details zeigen, dass dieses Warbond die Rolle des klassischen Belagerungsbrechers neu definiert.

Gleich zu Beginn fällt der neue LAS 16 Ableger ins Auge, der als überarbeitete Energiewaffe zusätzliche Optionen für den mittleren Kampfbereich eröffnet.

Ergänzt wird das Arsenal durch drei neue Stratagems, die auf maximale Zerstörung ausgelegt sind und taktische Angriffe noch variabler gestalten. Die Kombination aus Feuerkraft und Flexibilität dürfte vor allem in koordinierten Einsätzen eine wichtige Rolle spielen.

Besonders markant ist das neue Schild, das als defensives Werkzeug die Lücke zwischen Offensivdruck und Überlebensfähigkeit schließt. Zusammen mit dem Vorschlaghammer, der als Nahkampfwaffe für unmittelbare Durchbrüche gedacht ist, entsteht ein Set, das sowohl im Sturmangriff als auch in chaotischen Gefechten seine Stärken ausspielt.

Abgerundet wird das Warbond durch zwei Rüstungssets, die eine verbesserte Ausdauerregeneration bieten. Diese Boni unterstützen längere Vorstöße, schnelle Positionswechsel und aggressive Spielstile, die im Kampf gegen Terminiden und Automatons entscheidend sein können.

Die begleitenden Slogans des Warbond betonen den Ton der Veröffentlichung und setzen auf die typische Helldivers-Rhetorik, die militärische Übertreibung mit patriotischem Pathos verbindet.

Laut Beschreibung sind die Bedingungen für Belagerungsangriffe ideal, Widerstand zweitrangig und der Erfolg vorprogrammiert. Die Botschaft ist klar: Die Galaxie wird weiter demokratisiert, und die Feinde der Supererde haben keinen Rückzugsort mehr.

Das Warbond setzt den Besitz des Hauptspiels, den Einsatz von Super Credits und den entsprechenden Fortschritt voraus.