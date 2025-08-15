Helldivers 2: Schließt euch den Helldivers an

Schließt euch den Helldivers an! Helldivers 2 erscheint am 26. August 2025 für Xbox Series X/S und hier gibt es einen neuen Trailer zu sehen.

Arrowhead Game Studios hat den neuen Trailer Join the Helldivers! für Helldivers II vorgestellt.

Der Trailer untermauert den offiziellen Release des Spiels für den 26. August 2025 auf Xbox Series X|S und markiert damit den ersten plattformübergreifenden Launch des Titels, der bereits für PlayStation 5 und PC verfügbar ist.