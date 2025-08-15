Helldivers 2: Schließt euch den Helldivers an

Image: PlayStation Publishing LLC

Schließt euch den Helldivers an! Helldivers 2 erscheint am 26. August 2025 für Xbox Series X/S und hier gibt es einen neuen Trailer zu sehen.

Arrowhead Game Studios hat den neuen Trailer Join the Helldivers! für Helldivers II vorgestellt.

Der Trailer untermauert den offiziellen Release des Spiels für den 26. August 2025 auf Xbox Series X|S und markiert damit den ersten plattformübergreifenden Launch des Titels, der bereits für PlayStation 5 und PC verfügbar ist.

  2. Lord Maternus 333820 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.08.2025 - 17:24 Uhr

    Wenn ich online spielen würde, wäre das Spiel schon auf der Wunschliste. Sieht wirklich spaßig aus.

    • Teddofryo 43015 XP Hooligan Schubser | 15.08.2025 - 17:42 Uhr
      Antwort auf Lord Maternus

      Ist wirklich gut, sowohl Grafik als auch Gameplay. Am anfang musste ich mich bisschien einfinden mit der Steuerung und der Map, aber das geht schnell. Viel spass allen. Für Demokratie 🦾

      • Lord Maternus 333820 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.08.2025 - 17:47 Uhr
        Antwort auf Teddofryo

        Ja, ich spiele nicht mehr online, also bleibe ich bei Earth Defense Force, wenn ich Riesenkäfer abballern will xD

