Helldivers 2: Schließt euch den Helldivers an

Arrowhead Game Studios hat den neuen Trailer Join the Helldivers! für Helldivers II vorgestellt.
Der Trailer untermauert den offiziellen Release des Spiels für den 26. August 2025 auf Xbox Series X|S und markiert damit den ersten plattformübergreifenden Launch des Titels, der bereits für PlayStation 5 und PC verfügbar ist.
Wenigstens ein gutes Spiel auf der Xbox
Jetzt übertreib mal nicht, da gibt’s viele geile Games. Auch MS selber hat einige Kracher.
Und du bist warum hier ? Provozieren ? Blaue Fahne hochhalten ?
Dafür das die Xbox Spiele so schlecht sind verkaufen die sich ganz gut auf der Playstation🤣🤣🤣
Wenn ich online spielen würde, wäre das Spiel schon auf der Wunschliste. Sieht wirklich spaßig aus.
Ist wirklich gut, sowohl Grafik als auch Gameplay. Am anfang musste ich mich bisschien einfinden mit der Steuerung und der Map, aber das geht schnell. Viel spass allen. Für Demokratie 🦾
Ja, ich spiele nicht mehr online, also bleibe ich bei Earth Defense Force, wenn ich Riesenkäfer abballern will xD
Jawohl endlich gemeinsam für die Demokratie 💪🍻
werde da irgendwann mal rein schauen
Ja wenn es sich mal ergibt schau ich auch mal rein