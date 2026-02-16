Helldivers 2: Spieler erhalten exklusive „Eye of Liberty“-Cape

7 Autor: , in News / Helldivers 2
Übersicht
Image: PlayStation Publishing LLC

Zum zweiten Jahrestag der Zweiten Galaktischen Kriegsführung verteilt Super Earth ein limitiertes Cape – das allsehende „Eye of Liberty“, Symbol für ewige Wachsamkeit und patriotische Überwachung.

Zum Jubiläum von Helldivers 2 kündigt Super Earth ein besonderes Geschenk für alle loyalen Rekruten an. Wer sich bis zum 28. Februar, 23:59 Uhr, ins Spiel eingeloggt hat, erhält am 2. März automatisch das neue „Eye of Liberty“-Cape.

Das Cape dient als offizielles Andenken an den zweiten Jahrestag der Zweiten Galaktischen Kriegsführung – und trägt die Symbolik des „Lidless Eye of Liberty“, eines allsehenden, unermüdlich wachenden Auges, das laut Super Earth „Sicherheit durch ununterbrochene Überwachung“ garantiert.

Für die Community ist das Cape nicht nur ein kosmetisches Item, sondern ein patriotisches Statement: ein Zeichen dafür, dass man in den dunkelsten Stunden der Galaxis an der Seite der Helldivers stand.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Helldivers 2

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. RumRoGERs 126205 XP Man-at-Arms Gold | 16.02.2026 - 13:38 Uhr

    Top installiert hab ich es noch. Ich wollte da noch unbedingt die Achievement voll machen. 😅👍🏼

    0

Hinterlasse eine Antwort