Helldivers 2: Spieler erhalten exklusive „Eye of Liberty“-Cape

Zum zweiten Jahrestag der Zweiten Galaktischen Kriegsführung verteilt Super Earth ein limitiertes Cape – das allsehende „Eye of Liberty“, Symbol für ewige Wachsamkeit und patriotische Überwachung.

Zum Jubiläum von Helldivers 2 kündigt Super Earth ein besonderes Geschenk für alle loyalen Rekruten an. Wer sich bis zum 28. Februar, 23:59 Uhr, ins Spiel eingeloggt hat, erhält am 2. März automatisch das neue „Eye of Liberty“-Cape.

Das Cape dient als offizielles Andenken an den zweiten Jahrestag der Zweiten Galaktischen Kriegsführung – und trägt die Symbolik des „Lidless Eye of Liberty“, eines allsehenden, unermüdlich wachenden Auges, das laut Super Earth „Sicherheit durch ununterbrochene Überwachung“ garantiert.

Für die Community ist das Cape nicht nur ein kosmetisches Item, sondern ein patriotisches Statement: ein Zeichen dafür, dass man in den dunkelsten Stunden der Galaxis an der Seite der Helldivers stand.