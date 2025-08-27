Helldivers 2: Spielerzahlen gehen durch die Decke nach Xbox-Release

Helldivers 2 hat mit der Veröffentlichung des Halo Warbond und dem Start auf Xbox einen neuen Rekord aufgestellt.
Am gestrigen Tag verzeichnete das Spiel fast 400.000 gleichzeitige Spieler und erreichte damit den höchsten Wert seit der ursprünglichen Veröffentlichung.
Dieser Meilenstein ist besonders bemerkenswert, da der bisherige Spitzenwert nach dem Launch bei rund 200.000 Spielern lag. Durch die Einführung neuer Inhalte und die Erweiterung auf zusätzliche Plattformen konnte Helldivers 2 sein Spieleraufkommen somit fast verdoppeln und erneut unter Beweis stellen, wie groß das Interesse an dem Koop-Shooter weiterhin ist.
12 Kommentare
Ich war dabei 😎
Wobei der erste Einsatz etwas lahm war
Solche Spiele leben einfach vom Zugang zu ihnen…finde ich super!
„erneut unter Beweis stellen, wie groß das Interesse an dem Koop-Shooter weiterhin ist.“ ist wirklich ein Erfolg auf ganzer Linie.
Auch wenn es mir so GP überhaupt nicht gefallen hat…das drumherrum ist mega cool
Das ist die Magie der Xbox. Schön das unter anderem durch den Xbox Release zu solch krassen Zahlen kommt.
So wie bei Forza Horizon 5 die Magie der Playstation? 😂
Sie hätten das Spiel sofort allen Plattformen zugänglich machen müssen, aber wegen Sony ging das anscheinend nicht, trotzdem sehr guter Erfolg zusätzlich zum Start auf der Xbox.
Stimmt zwar, aber man muss fairerweise sagen, dass es auch Sony selbst war, die den Strategiewechsel angestrebt und umgesetzt haben.
Der Hype wird nach 1-2 Wochen vorbei sein 🤷🏻♂️
Das ist mal ein krasse Steigerung.
Xbox bringt also auch Sony was, welch ein Wunder.
Somit ist nun klar, dass alles von Sony D1 auf Xbox kommt ab 2026.😄
Ein Gewinn für Übererde 😉👌
Kein Wunder. Jetzt gibt es endlich mal ein anständiges Spiel auf Xbox 🤣🤣✌️