Helldivers 2: Spielerzahlen gehen durch die Decke nach Xbox-Release

Image: PlayStation Publishing LLC

Höhenflug dank Halo Warbond und Xbox-Start! Fast 400.000 gleichzeitige Spieler – Helldivers 2 verdoppelt bisherigen Spitzenwert seit Release.

Helldivers 2 hat mit der Veröffentlichung des Halo Warbond und dem Start auf Xbox einen neuen Rekord aufgestellt.

Am gestrigen Tag verzeichnete das Spiel fast 400.000 gleichzeitige Spieler und erreichte damit den höchsten Wert seit der ursprünglichen Veröffentlichung.

Dieser Meilenstein ist besonders bemerkenswert, da der bisherige Spitzenwert nach dem Launch bei rund 200.000 Spielern lag. Durch die Einführung neuer Inhalte und die Erweiterung auf zusätzliche Plattformen konnte Helldivers 2 sein Spieleraufkommen somit fast verdoppeln und erneut unter Beweis stellen, wie groß das Interesse an dem Koop-Shooter weiterhin ist.

  2. Wartenaufwunder 132410 XP Elite-at-Arms Bronze | 27.08.2025 - 15:52 Uhr

    Solche Spiele leben einfach vom Zugang zu ihnen…finde ich super!

    „erneut unter Beweis stellen, wie groß das Interesse an dem Koop-Shooter weiterhin ist.“ ist wirklich ein Erfolg auf ganzer Linie.

    Auch wenn es mir so GP überhaupt nicht gefallen hat…das drumherrum ist mega cool

    0
  3. Robilein 1147470 XP Xboxdynasty Legend Silber | 27.08.2025 - 15:53 Uhr

    Das ist die Magie der Xbox. Schön das unter anderem durch den Xbox Release zu solch krassen Zahlen kommt.

    1
  4. Katanameister 186260 XP Battle Rifle Master | 27.08.2025 - 15:58 Uhr

    Sie hätten das Spiel sofort allen Plattformen zugänglich machen müssen, aber wegen Sony ging das anscheinend nicht, trotzdem sehr guter Erfolg zusätzlich zum Start auf der Xbox.

    1
    • ObitheWan 39100 XP Bobby Car Rennfahrer | 27.08.2025 - 16:01 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Stimmt zwar, aber man muss fairerweise sagen, dass es auch Sony selbst war, die den Strategiewechsel angestrebt und umgesetzt haben.

      0
  9. CodeX 30725 XP Bobby Car Bewunderer | 27.08.2025 - 16:07 Uhr

    Kein Wunder. Jetzt gibt es endlich mal ein anständiges Spiel auf Xbox 🤣🤣✌️

    1

