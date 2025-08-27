Helldivers 2: Spielerzahlen gehen durch die Decke nach Xbox-Release

Helldivers 2 hat mit der Veröffentlichung des Halo Warbond und dem Start auf Xbox einen neuen Rekord aufgestellt.

Am gestrigen Tag verzeichnete das Spiel fast 400.000 gleichzeitige Spieler und erreichte damit den höchsten Wert seit der ursprünglichen Veröffentlichung.

Dieser Meilenstein ist besonders bemerkenswert, da der bisherige Spitzenwert nach dem Launch bei rund 200.000 Spielern lag. Durch die Einführung neuer Inhalte und die Erweiterung auf zusätzliche Plattformen konnte Helldivers 2 sein Spieleraufkommen somit fast verdoppeln und erneut unter Beweis stellen, wie groß das Interesse an dem Koop-Shooter weiterhin ist.