Helldivers 2: Studio arbeitet an eigenem Action-Spiel in Unreal Engine 5

Arrowhead Studios, das Unternehmen hinter Helldivers 2, arbeitet an einem Spiel in der Unreal Engine 5.

Das Studio Arrowhead Studios, bekannt für Helldivers 2, arbeitet derzeit an einem neuen, selbstfinanzierten Koop-Actionspiel auf Basis einer frischen IP.

Laut aktuellen Stellenausschreibungen sucht das Team nach einem Senior Systems Designer mit Erfahrung in Unreal Engine 5. Da das Projekt selbstfinanziert ist, könnte das Spiel plattformübergreifend erscheinen – nähere Details zu Setting, Gameplay oder Release gibt es bislang nicht.

Fans von Arrowhead können sich also auf ein brandneues Action-Erlebnis freuen, das die Koop-Stärken des Studios vermutlich fortführen wird.