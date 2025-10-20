Helldivers 2: Studio arbeitet an eigenem Action-Spiel in Unreal Engine 5

Das Studio Arrowhead Studios, bekannt für Helldivers 2, arbeitet derzeit an einem neuen, selbstfinanzierten Koop-Actionspiel auf Basis einer frischen IP.
Laut aktuellen Stellenausschreibungen sucht das Team nach einem Senior Systems Designer mit Erfahrung in Unreal Engine 5. Da das Projekt selbstfinanziert ist, könnte das Spiel plattformübergreifend erscheinen – nähere Details zu Setting, Gameplay oder Release gibt es bislang nicht.
Fans von Arrowhead können sich also auf ein brandneues Action-Erlebnis freuen, das die Koop-Stärken des Studios vermutlich fortführen wird.
Ein SP Spiel wäre auch Fett.
Vlt ein Lost Planet like?
Mit den Monstern kennen sie sich schonmal aus.
Wäre da für einen Singleplayer. Kann auch gern mit Co-op Komponente kommen solange ich es solo spielen kann.
Bin gespannt… helldivers war ja so leider gar nicht mein Fall. Aber kann nicht alles was für einen sein 😄
Am besten für ALLE Plattformen 😉.
Bei denen darf man jetzt zu recht gespannt sein.