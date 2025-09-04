Helldivers 2: Xbox übertrifft PlayStation 5-Verkäufe deutlich

Seit dem Start von Helldivers 2 auf Xbox Series X und Xbox Series S vor wenigen Tagen liegen nun erste Verkaufsschätzungen vor, die auf einen außergewöhnlich erfolgreichen Launch hinweisen.

Laut den Analysen von Alinea Analytics wurden innerhalb der ersten sechs Verkaufstage 926.000 Exemplare des Spiels auf den Microsoft-Konsolen abgesetzt. Damit übertrifft die Xbox-Version von Helldivers 2 den Verkaufsstart auf der PlayStation 5 im Vorjahr um fast 300.000 Einheiten, da dort im gleichen Zeitraum 633.000 Verkäufe erreicht wurden.

Der Titel, der ursprünglich vor rund 18 Monaten veröffentlicht wurde, profitiert offenbar von einer hohen Nachfrage und großem Interesse seitens der Xbox-Spieler.

Die Veröffentlichung fiel auf denselben Tag wie der Start von Gears Reloaded, was die Aufmerksamkeit zusätzlich gesteigert haben könnte.

Für Sony sind diese Zahlen womöglich ein wichtiger Indikator, um den Erfolg von Helldivers 2 auf einer weiteren Plattform zu bewerten und mögliche zukünftige Veröffentlichungen weiterer PlayStation-Studios-Titel auf Xbox in Betracht zu ziehen.

Helldivers 2 hat damit nicht nur einen starken Einstand auf einer neuen Plattform gefeiert, sondern auch gezeigt, dass das Interesse an dem Koop-Shooter weiterhin ungebrochen ist.