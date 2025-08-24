Helldivers 2: Um diese Uhrzeit erfolgt der Absprung

Um diese Uhrzeit erfolgt der Absprung in Helldivers 2, um gegen die außerirdischen Kreaturen zu kämpfen.

Das Oberkommando der Super Earth High Command hat Anweisungen für den Absprung auf der Planetenoberfläche erlassen.

Helldivers 2 wird auf Xbox Series X|S am Dienstag, 26. August, ab 10:00 Uhr morgens spielbar sein, wie Entwickler Arrowhead Games Studios verraten hat.

TO ALL UPCOMING RECRUITS: Your first directive from Super Earth High Command: review this strategic material immediately.

