Helldivers 2: Um diese Uhrzeit erfolgt der Absprung

Das Oberkommando der Super Earth High Command hat Anweisungen für den Absprung auf der Planetenoberfläche erlassen.
Helldivers 2 wird auf Xbox Series X|S am Dienstag, 26. August, ab 10:00 Uhr morgens spielbar sein, wie Entwickler Arrowhead Games Studios verraten hat.
TO ALL UPCOMING RECRUITS:
Your first directive from Super Earth High Command: review this strategic material immediately.
Dereliction is not an option. pic.twitter.com/XGOawHILSF
— HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) August 20, 2025
Dann wünsche ich allen Truppen viel Glück, ich springe in Gears Reloaded ab 😀.
Allen viel Spass, ich hoffe es gefällt euch, aber bin mir ziemlich sicher, das die, die sowieso diese Art Genre zocken, Spaß haben werden.
Meins ist es auch nicht. Dafür springe ich ab Freitag in den Dschungel. 🐍🌳
Auf Tests gespannt wie es abschneidet.
Ich freu mich aufs Dauergeballer. Hoffentlich hat sich der Kauf gelohnt.
Wird dann Dienstagabend direkt gespielt, hab es mir heute vorbestellt 👌🏼
Bin noch am überlegen ob et sich für mich lohnen würde 😅 wünsche allen viel Erfolg bei der Verteidigung von UberErde 🐙 ik werd och ersma gears zocken 🤜🏻
Ich werde erst abwarten wie das Spiel geworden ist, und dann vielleicht im Sale irgendwann zuschlagen.
Ehrlich gesagt wenn ich länger Videos schaue desto mehr hab ich keinen Bock ständig Botwellen zu bekämpfen und immer dasselbe zu machen, mag so Horde Modi überhaupt nicht, da kämpf ich lieber gegen Menschen oder erleb noch nebenbei ne Story.
Muss ich wohl doch bis Oktober warten 😅
Hätte es Cross-Progression und ich könnte mit meinem PC-Speicherstand weiterspielen, würde ich es sofort für meine XSX kaufen. Aber so und noch einmal vorne anfangen … nein danke 🥱