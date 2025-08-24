Helldivers 2: Um diese Uhrzeit erfolgt der Absprung

Image: PlayStation Publishing LLC

Um diese Uhrzeit erfolgt der Absprung in Helldivers 2, um gegen die außerirdischen Kreaturen zu kämpfen.

Das Oberkommando der Super Earth High Command hat Anweisungen für den Absprung auf der Planetenoberfläche erlassen.

Helldivers 2 wird auf Xbox Series X|S am Dienstag, 26. August, ab 10:00 Uhr morgens spielbar sein, wie Entwickler Arrowhead Games Studios verraten hat.

  2. Teddofryo 44575 XP Hooligan Schubser | 24.08.2025 - 13:05 Uhr

    Allen viel Spass, ich hoffe es gefällt euch, aber bin mir ziemlich sicher, das die, die sowieso diese Art Genre zocken, Spaß haben werden.

  3. Vayne1986 12780 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 24.08.2025 - 13:14 Uhr

    Meins ist es auch nicht. Dafür springe ich ab Freitag in den Dschungel. 🐍🌳

  6. AnCaptain4u 226275 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.08.2025 - 14:29 Uhr

    Wird dann Dienstagabend direkt gespielt, hab es mir heute vorbestellt 👌🏼

  7. Rotten 66765 XP Romper Domper Stomper | 24.08.2025 - 14:45 Uhr

    Bin noch am überlegen ob et sich für mich lohnen würde 😅 wünsche allen viel Erfolg bei der Verteidigung von UberErde 🐙 ik werd och ersma gears zocken 🤜🏻

  8. Knappe 04 96065 XP Posting Machine Level 3 | 24.08.2025 - 15:09 Uhr

    Ich werde erst abwarten wie das Spiel geworden ist, und dann vielleicht im Sale irgendwann zuschlagen.

  9. de Maja 292115 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.08.2025 - 15:23 Uhr

    Ehrlich gesagt wenn ich länger Videos schaue desto mehr hab ich keinen Bock ständig Botwellen zu bekämpfen und immer dasselbe zu machen, mag so Horde Modi überhaupt nicht, da kämpf ich lieber gegen Menschen oder erleb noch nebenbei ne Story.
    Muss ich wohl doch bis Oktober warten 😅

  10. Mihari 17985 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 24.08.2025 - 15:41 Uhr

    Hätte es Cross-Progression und ich könnte mit meinem PC-Speicherstand weiterspielen, würde ich es sofort für meine XSX kaufen. Aber so und noch einmal vorne anfangen … nein danke 🥱

