Helldivers 2: Warhammer 40.000 Crossover mit neuem Warbond angekündigt

Helldivers 2 erhält noch in diesem Jahr ein offizielles Crossover mit Warhammer 40,000.
Entwickler Arrowhead Game Studios hat angekündigt, dass ein neuer Legendary Warbond im Warhammer-Universum erscheinen wird.
Die Zusammenarbeit wurde im Rahmen von Warhammer Skulls 2026 vorgestellt. Konkrete Inhalte wurden bislang zwar nicht enthüllt, fest steht jedoch, dass der kommende Warbond direkt in den laufenden Galactic War integriert wird.
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5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Its Warhammer Time…….
Hab ich das schon erwähnt?
Ja glaube schon 😂👍🏻😎
Sehr passendes Crossover 👍.
Ui, das ist ein mächtiges Crossover.
Passend wirklich passend