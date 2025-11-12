Helldivers 2: Xbox-Erfolg steigert Spielerzahlen auf allen Plattformen

Der Release von Helldivers 2 für Xbox am 26. August 2025 hat sich für Sony als ein entscheidender Erfolg erwiesen.

Bereits in den ersten sechs Tagen nach dem Start wurden laut Schätzungen über 900.000 Einheiten auf der Xbox verkauft. Zum Vergleich: Beim ursprünglichen PlayStation-Release erreichte das Spiel im gleichen Zeitraum rund 633.000 Verkäufe.

Laut dem aktuellen Q2-Finanzbericht 2025 führte der Xbox-Launch nicht nur zu einer starken Nachfrage auf der neuen Plattform, sondern auch zu deutlich gestiegenem Engagement auf PlayStation 5 und PC. Insgesamt verzeichnete Helldivers 2 dadurch einen signifikanten Anstieg der Verkaufszahlen im Jahresvergleich.

Der unerwartet starke Erfolg auf einer konkurrierenden Plattform unterstreicht Sonys wachsendes Interesse an Cross-Platform-Strategien. Beobachter spekulieren, dass künftig weitere PlayStation-Titel auch auf Xbox Series X|S erscheinen könnten – ein Schritt, der sich insbesondere mit dem kommenden Xbox-PC-Hybridsystem und seiner Steam-Integration als wirtschaftlich sinnvoll erweisen könnte.