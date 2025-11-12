Helldivers 2: Xbox-Erfolg steigert Spielerzahlen auf allen Plattformen

Der Release von Helldivers 2 für Xbox am 26. August 2025 hat sich für Sony als ein entscheidender Erfolg erwiesen.
Bereits in den ersten sechs Tagen nach dem Start wurden laut Schätzungen über 900.000 Einheiten auf der Xbox verkauft. Zum Vergleich: Beim ursprünglichen PlayStation-Release erreichte das Spiel im gleichen Zeitraum rund 633.000 Verkäufe.
Laut dem aktuellen Q2-Finanzbericht 2025 führte der Xbox-Launch nicht nur zu einer starken Nachfrage auf der neuen Plattform, sondern auch zu deutlich gestiegenem Engagement auf PlayStation 5 und PC. Insgesamt verzeichnete Helldivers 2 dadurch einen signifikanten Anstieg der Verkaufszahlen im Jahresvergleich.
Der unerwartet starke Erfolg auf einer konkurrierenden Plattform unterstreicht Sonys wachsendes Interesse an Cross-Platform-Strategien. Beobachter spekulieren, dass künftig weitere PlayStation-Titel auch auf Xbox Series X|S erscheinen könnten – ein Schritt, der sich insbesondere mit dem kommenden Xbox-PC-Hybridsystem und seiner Steam-Integration als wirtschaftlich sinnvoll erweisen könnte.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da muss Ich mir das Spiel doch mal anschauen wenn es im günstig ist.
Für 40€ bekommst du einiges geboten, aber daran denken, es hat keine wirkliche Kampagne und macht nur in der Gruppe Spaß.
Mir hat es solo mit randoms auch Spaß gemacht. Natürlich war es mit Freunden noch amüsanter. Ich sag nur friendly fire 🙂
Ja aber wie du schreibst mit Randoms.
Meinte mit Solo wirklich völlig allein und da ist der spaß wirklich nicht so groß.Mit Randoms kann man manchmal wirklich super runden haben oder auch das gegenteilige 😀
Danke schön, ja an Mitspieler könnte es mangeln. Ich habe einen Bekannten der das Spiel auf der Playstation spielt und die alte Gears Horde Freundschaften wieder zu mobilisieren ist vermutlich der Endgegner…..
Hätte man den Speicherstand von der Playsi mit rüber nehmen können, hätte ich zum Release zugeschlagen. Das Spiel hat damals soooo viel Spaß gemacht. Naja, es gibt eh genug anderes zum daddeln 🙂
Ey sony dann her mit weiteren SPielen. Die XBOX Community unterstützt das.
Das spricht auch dafür, dass sich Sony mehr öffnen sollte.
Aufgrund des Konkurrenzdrucks müssen sie das sowieso.
Irgendwann werd ich auch mal reinschauen
Werde ich auch mal nicht reinschauen.
Bin ganz froh, sonst würde man ja das spiel nicht weiter spielen, wenn man einen hoch gelevelten Charakter hat.So überlegt man sich den kauf zwar zweimal, wenn man es schon besitzt aber manche machen es.