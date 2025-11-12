Helldivers 2: Xbox-Erfolg steigert Spielerzahlen auf allen Plattformen

32 Autor: , in News / Helldivers 2
Sonys Cross-Platform-Strategie zahlt sich aus – Helldivers 2 erzielt durch Xbox-Release deutlichen Zuwachs.

Der Release von Helldivers 2 für Xbox am 26. August 2025 hat sich für Sony als ein entscheidender Erfolg erwiesen.

Bereits in den ersten sechs Tagen nach dem Start wurden laut Schätzungen über 900.000 Einheiten auf der Xbox verkauft. Zum Vergleich: Beim ursprünglichen PlayStation-Release erreichte das Spiel im gleichen Zeitraum rund 633.000 Verkäufe.

Laut dem aktuellen Q2-Finanzbericht 2025 führte der Xbox-Launch nicht nur zu einer starken Nachfrage auf der neuen Plattform, sondern auch zu deutlich gestiegenem Engagement auf PlayStation 5 und PC. Insgesamt verzeichnete Helldivers 2 dadurch einen signifikanten Anstieg der Verkaufszahlen im Jahresvergleich.

Der unerwartet starke Erfolg auf einer konkurrierenden Plattform unterstreicht Sonys wachsendes Interesse an Cross-Platform-Strategien. Beobachter spekulieren, dass künftig weitere PlayStation-Titel auch auf Xbox Series X|S erscheinen könnten – ein Schritt, der sich insbesondere mit dem kommenden Xbox-PC-Hybridsystem und seiner Steam-Integration als wirtschaftlich sinnvoll erweisen könnte.

32 Kommentare Added

    • MeisterMichl 50060 XP Nachwuchsadmin 5+ | 12.11.2025 - 11:15 Uhr
      Antwort auf APR ARTEMIS

      Für 40€ bekommst du einiges geboten, aber daran denken, es hat keine wirkliche Kampagne und macht nur in der Gruppe Spaß.

      • DanXtheSmanX 31195 XP Bobby Car Bewunderer | 12.11.2025 - 11:20 Uhr
        Antwort auf MeisterMichl

        Mir hat es solo mit randoms auch Spaß gemacht. Natürlich war es mit Freunden noch amüsanter. Ich sag nur friendly fire 🙂

        • MeisterMichl 50060 XP Nachwuchsadmin 5+ | 12.11.2025 - 11:23 Uhr
          Antwort auf DanXtheSmanX

          Ja aber wie du schreibst mit Randoms.
          Meinte mit Solo wirklich völlig allein und da ist der spaß wirklich nicht so groß.Mit Randoms kann man manchmal wirklich super runden haben oder auch das gegenteilige 😀

          • APR ARTEMIS 2380 XP Beginner Level 1 | 12.11.2025 - 11:40 Uhr
            Antwort auf MeisterMichl

            Danke schön, ja an Mitspieler könnte es mangeln. Ich habe einen Bekannten der das Spiel auf der Playstation spielt und die alte Gears Horde Freundschaften wieder zu mobilisieren ist vermutlich der Endgegner…..

  2. DanXtheSmanX 31195 XP Bobby Car Bewunderer | 12.11.2025 - 11:17 Uhr

    Hätte man den Speicherstand von der Playsi mit rüber nehmen können, hätte ich zum Release zugeschlagen. Das Spiel hat damals soooo viel Spaß gemacht. Naja, es gibt eh genug anderes zum daddeln 🙂

  3. DBGH miLKa 11790 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 12.11.2025 - 11:22 Uhr

    Ey sony dann her mit weiteren SPielen. Die XBOX Community unterstützt das.

  4. Mech77 58555 XP Nachwuchsadmin 8+ | 12.11.2025 - 11:54 Uhr

    Das spricht auch dafür, dass sich Sony mehr öffnen sollte.

    Aufgrund des Konkurrenzdrucks müssen sie das sowieso.

  7. Hey Iceman 831765 XP Xboxdynasty All Star Gold | 12.11.2025 - 12:58 Uhr

    Bin ganz froh, sonst würde man ja das spiel nicht weiter spielen, wenn man einen hoch gelevelten Charakter hat.So überlegt man sich den kauf zwar zweimal, wenn man es schon besitzt aber manche machen es.

