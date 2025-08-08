Helldivers 2: Xbox-Version ist SONY zu verdanken

Laut Arrowhead Games Studios CEO Shams Jorjani ist die kommende Xbox-Version von Helldivers 2 SONY zu verdanken.

Schon seit einer Weile hat Xbox dem Konzept der Konsolenexklusivität eine Absage erteilt und veröffentlichte zuvor Xbox-exklusive Titel wie Forza Horizon 5 oder Sea of Thieves auch für Sonys PlayStation 5.

Und auch Sony scheint sich mittlerweile zumindest langsam in dieselbe Richtung bewegen zu wollen. Neben zahlreichen Gerüchten um mögliche Xbox-Veröffentlichungen ist seit Anfang Juli bekannt, dass der gefeierte PvE-Shooter Helldivers 2 am 26. August sein Xbox-Debüt feiern wird.

Via Discord lobte kürzlich ein Fan Entwickler Arrowhead Games Studios dafür, die Xbox-Version möglich gemacht zu haben. Daraufhin stellte CEO Shams Jorjani klar, dass die Xbox-Version PlayStation zu verdanken sei und somit ihnen auch der Dank gebühre:

„Das war alles PlayStation. Sagt ihnen Danke! Wir haben das natürlich alle unterstützt.“ „Ich finde, das ist eine der coolsten Sachen, die sie je gemacht haben. Sie sind echt super.“