Helldivers 2: Xbox-Version ist SONY zu verdanken

Schon seit einer Weile hat Xbox dem Konzept der Konsolenexklusivität eine Absage erteilt und veröffentlichte zuvor Xbox-exklusive Titel wie Forza Horizon 5 oder Sea of Thieves auch für Sonys PlayStation 5.
Und auch Sony scheint sich mittlerweile zumindest langsam in dieselbe Richtung bewegen zu wollen. Neben zahlreichen Gerüchten um mögliche Xbox-Veröffentlichungen ist seit Anfang Juli bekannt, dass der gefeierte PvE-Shooter Helldivers 2 am 26. August sein Xbox-Debüt feiern wird.
Via Discord lobte kürzlich ein Fan Entwickler Arrowhead Games Studios dafür, die Xbox-Version möglich gemacht zu haben. Daraufhin stellte CEO Shams Jorjani klar, dass die Xbox-Version PlayStation zu verdanken sei und somit ihnen auch der Dank gebühre:
„Das war alles PlayStation. Sagt ihnen Danke! Wir haben das natürlich alle unterstützt.“
„Ich finde, das ist eine der coolsten Sachen, die sie je gemacht haben. Sie sind echt super.“
Hab echt Bock drauf, aber es verschlingt Zeit, die ich nicht habe und es kommt noch einiges die nächsten Wochen. Delta Force, Wuchang hab ich auch noch und dann kommt BF6, das scheint mein Langzeitprojekt zu werden
Ich habe das gleiche Problem. Vor Allem weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die BF6 noch in diesem Jahr veröffentlichen.
Und ARC Raiders hat mir auch sehr gut gefallen 😵💫
Whole Slate B**ch 😉
Oh ja, freu mich auf Helldivers 🤩 Dieser move macht PS für mich auch wieder etwas sympatischer. Würde Sony hier auch einen guten Umsatz auf Xbox wünschen 👍
Also ich zock das gerade auf Steam , und ich würde sagen dafür braucht man eine Menge Zeit …..das Level system hat es in sich ! ….single Player und Story Levels sind glaube ich keine dabei , man kann alleine spielen ja aber sonst 🤷
Wenn jemand Tipps hat oder es besser weiss 🤗
Ich bin so froh, dass wir Schritt für Schritt von dieser rückständigen Exklusivkacke wegkommen.