Helldivers 2: Zieht die Reißleine – Super-Credit-Cheater geraten ins Visier

5 Autor: , in News / Helldivers 2
Übersicht
Image: PlayStation Publishing LLC / Helldivers II

HELLDIVERS 2 verschärft den Kampf gegen Super-Credit-Cheater.

HELLDIVERS 2 verschärft den Kampf gegen Cheater und Exploits. Die Entwickler haben neue Maßnahmen angekündigt, die vor allem Spieler ins Visier nehmen, die sich Super Credits durch Bots, Automatisierung oder andere unerlaubte Methoden in unrealistisch hoher Geschwindigkeit verschaffen.

Künftig werden verdächtige Aktivitäten bei der Vergabe von Super Credits deutlich genauer überwacht. Erreichen Konten eine Sammelrate, die weit über den höchsten jemals legitim erzielten Werten liegt, greifen neue Gegenmaßnahmen. Laut den Entwicklern sollen ehrliche Spieler von diesen Änderungen nichts bemerken.

Wer regulär Missionen spielt, Karten erkundet, Bunker plündert oder Nebenziele abschließt, muss sich keine Sorgen machen. Die neuen Systeme seien ausschließlich darauf ausgelegt, Betrug zu erkennen und zu unterbinden, ohne den normalen Spielfluss oder den Fortschritt legitimer Spieler einzuschränken.

Mit den verschärften Maßnahmen möchte das Studio mehrere Ziele erreichen: Cheater bereits beim Ausnutzen von Exploits stoppen, die Spielwirtschaft schützen und den Wert ehrlich verdienter Belohnungen erhalten. Gleichzeitig soll ein faireres Spielerlebnis für die gesamte Community geschaffen werden.

Die Änderungen betreffen künftig nicht nur Super Credits, sondern werden schrittweise auch auf weitere Belohnungen wie Medaillen, Proben (Samples) und Requisition ausgeweitet. Dadurch soll verhindert werden, dass sich Spieler durch unerlaubte Methoden Vorteile bei sämtlichen wichtigen Spielwährungen verschaffen.

Nach Angaben der Entwickler stellen die neuen Anti-Cheat-Maßnahmen einen wichtigen Schritt für eine gesündere Spielökonomie dar. Ehrlich erspielte Belohnungen sollen ihren Wert behalten und faire Bedingungen für alle Helldivers gewährleisten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Helldivers 2

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. GERxJOHNNY 103130 XP Elite User | 11.07.2026 - 11:27 Uhr

    Wer von uns hat noch nicht davon geträumt, im ewigen Reichtum zu schwelgen. Andererseits macht man sich damit auch den Spielspaß kaputt. Außer bei den Sims. Da kann man nie genug Geld haben

    1
  2. Rotten 134825 XP Elite-at-Arms Silber | 11.07.2026 - 11:33 Uhr

    Gut das se ma darauf reagieren ✌🏻 wurde sicher hart übertrieben

    0
  5. Frostbeast 7780 XP Beginner Level 4 | 11.07.2026 - 13:00 Uhr

    „Spielwirtschaft“ So ein Blödsinn. Es gibt keine. Nur gut, ich habe bei Release schon über 12000c gefarmt und habe immer noch mehr als genug. Mittlerweile spiele ich es kaum noch. Es wurde zu viel verschlimmverbessert.

    0

Hinterlasse eine Antwort