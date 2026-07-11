Helldivers 2: Zieht die Reißleine – Super-Credit-Cheater geraten ins Visier

HELLDIVERS 2 verschärft den Kampf gegen Cheater und Exploits. Die Entwickler haben neue Maßnahmen angekündigt, die vor allem Spieler ins Visier nehmen, die sich Super Credits durch Bots, Automatisierung oder andere unerlaubte Methoden in unrealistisch hoher Geschwindigkeit verschaffen.

Künftig werden verdächtige Aktivitäten bei der Vergabe von Super Credits deutlich genauer überwacht. Erreichen Konten eine Sammelrate, die weit über den höchsten jemals legitim erzielten Werten liegt, greifen neue Gegenmaßnahmen. Laut den Entwicklern sollen ehrliche Spieler von diesen Änderungen nichts bemerken.

Wer regulär Missionen spielt, Karten erkundet, Bunker plündert oder Nebenziele abschließt, muss sich keine Sorgen machen. Die neuen Systeme seien ausschließlich darauf ausgelegt, Betrug zu erkennen und zu unterbinden, ohne den normalen Spielfluss oder den Fortschritt legitimer Spieler einzuschränken.

Mit den verschärften Maßnahmen möchte das Studio mehrere Ziele erreichen: Cheater bereits beim Ausnutzen von Exploits stoppen, die Spielwirtschaft schützen und den Wert ehrlich verdienter Belohnungen erhalten. Gleichzeitig soll ein faireres Spielerlebnis für die gesamte Community geschaffen werden.

Die Änderungen betreffen künftig nicht nur Super Credits, sondern werden schrittweise auch auf weitere Belohnungen wie Medaillen, Proben (Samples) und Requisition ausgeweitet. Dadurch soll verhindert werden, dass sich Spieler durch unerlaubte Methoden Vorteile bei sämtlichen wichtigen Spielwährungen verschaffen.

Nach Angaben der Entwickler stellen die neuen Anti-Cheat-Maßnahmen einen wichtigen Schritt für eine gesündere Spielökonomie dar. Ehrlich erspielte Belohnungen sollen ihren Wert behalten und faire Bedingungen für alle Helldivers gewährleisten.