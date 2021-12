Hello Neighbor 2: Beta für Vorbesteller startet im April

Autor:, in / Hello Neighbor 2

Für alle neuen investigativen Journalisten: Willkommen bei Hello Neighbor 2! In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Journalisten Quentin, der in der offenen Welt von Raven Brooks in einer Reihe von Vermisstenfällen ermittelt.

Im Spiel erschafft ihr euer eigenes Abenteuer, während ihr mit einer Vielzahl neuer Charaktere interagiert, und nehmt es mit dem berüchtigten Mr. Peterson auf, einem Verdächtigen, der sich vor der Polizei versteckt hat und nun mit einem neuronalen Netzwerk ausgestattet ist!

Dazu freuen sich die Entwickler ankündigen zu können, dass die Hello Neighbor 2-Beta am 7. April 2022 stattfinden wird und ihr könnt mit eurer Vorbestellung exklusiven Zugang erhalten!

Hier ist ein Vorgeschmack darauf, worauf ihr euch freuen könnt, wenn ihr euer Ticket zurück nach Raven Brooks bucht:

Erforscht Raven Brooks wie nie zuvor

Trefft neue Charaktere, interagiert auf neue Weise und entdeckt ihre Geheimnisse

Schleicht, schnüffelt, spioniert und pirscht euch durch neue Orte

Lüftet das Geheimnis, das weit über Mr. Peterson hinausgeht

Holt euch die Beta von Hello Neighbor 2, die ab dem 7. April 2022 exklusiv für Vorbesteller auf Xbox und Steam/PC erhältlich sein wird und seid der Erste, der den Fall in der neuen offenen Welt von Raven Brooks löst.