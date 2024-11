Hello Neighbor 3: Dritter Teil der Reihe angekündigt

Autor:, in / Hello Neighbor 3

Nikita Kolesnikov, der Schöpfer des ursprünglichen Franchise, leitet die Entwicklung von Hello Neighbor 3.

tinyBuild kündigte an, dass Hello Neighbor 3, der neue Teil der Survival-Horror-Stealth-Franchise Hello Neighbor, die von mehr als 40 Millionen Menschen auf PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, VR und mobilen Geräten gespielt wird, zu Raven Brooks zurückkehren wird.

Wie im Finale der zweiten Staffel der Hello Neighbor Animated Series zu sehen war, befindet sich Hello Neighbor 3 in aktiver Entwicklung.

Franchise-Schöpfer Nikita Kolesnikov arbeitet mit einem kleinen Team von Entwicklern hart daran, das Spiel zum Leben zu erwecken, und folgt dabei dem Entwicklungsansatz des ersten Spiels.

Begebt euch auf ein gemütliches und doch unheimliches Abenteuer in der vergessenen, halb verlassenen Stadt Raven Brooks. Bleibt in einer vollständigen Simulation in den Schatten, um das ultimative Sandbox-Erlebnis zu erleben, bei dem jede Entscheidung die richtige ist, aber jede Aktion möglicherweise katastrophale Folgen für alle und jeden haben kann.

Lernt die Bewohner der Stadt kennen, die alle ihre eigenen Persönlichkeiten, Umstände und Wünsche haben, entschlüsselt längst vergessene Erinnerungen und entdeckt komplexe Lösungen für übergeordnete Ziele durch die systembasierte Erkundung von Hello Neighbor 3.

„Wir freuen uns sehr, die Entwicklung von Hello Neighbor 3 in einem offenen Format fortzusetzen und unsere Reise zu teilen“, so Nikita Kolesnikov, der Schöpfer der Franchise. „Wir drücken die Daumen, dass bald erste Alphas zum Ausprobieren zur Verfügung stehen!“